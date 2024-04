Faltan vacunas contra sarampión y sobra desdén ciudadano a inocularse

A pesar de las referencias de que hay suficientes vacunas contra el sarampión, una enfermedad mortal creciente y de la que ya brotó un caso en México, las entidades federativas prevén aplicar alrededor de seis millones de dosis, que parecieran insuficientes para los más de 25 millones de niñas y niños menores de 11 años que hay en el país.

La justificación, aparentemente, es que la población está dejando de llevar a sus niños a vacunarse.

Desde el 28 de febrero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México arrancó una campaña de vacunación intensiva contra el sarampión, con 126 mil vacunas disponibles; el Sistema de Salud de Guanajuato inició el 26 de febrero la aplicación de 195 mil dosis; el resto de los estados tiene un cálculo aproximado de entre 100 mil y 200 mil vacunas por entidad, con el compromiso de resurtir, una vez que se termine ese stock, coincidieron diversas fuentes consultadas por este diario.

Sin embargo, “aunque cada estado tiene sus propias gestiones y procedimientos para la aplicación de la misma, la población ha dejado de vacunarse”, aseguró a La Razón la secretaria de Salud de Guanajuato, Ligia Arce Padilla.

Detalló que, en el caso de Guanajuato, es a través del Programa de Vacunación Universal que se han buscado estrategias para garantizar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) a todos los niños de 1 y 6 años, buscando la protección específica ante un posible brote de sarampión “y previniendo desde hace meses, aunque una gran parte de población no asiste a vacunar a los menores”.

De hecho, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) dio a conocer que, en los últimos 15 años, los esquemas de vacunación en el país contra el sarampión y la rubéola no han podido alcanzar la meta, “por lo que muchas personas jóvenes no tienen protección alguna contra este tipo de enfermedades, no porque no esté en existencia la vacuna, sino porque la gente no asiste a aplicársela y, peor aún, no llevan a los menores a su aplicación”.

Gráfico

En la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche y Chiapas, además de encontrar la vacuna en los centros mencionados, estarán a disposición de la población puestos semifijos de vacunación y brigadas. Lo anterior es implementado con el propósito de hacer llegar la vacuna a más niños y niñas.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detalló que hasta la semana epidemiológica 11 de este año, es decir, hasta el 16 de marzo pasado, se había notificado un total de 648 casos probables de sarampión y rubéola, aunque ninguno confirmado.

Y aunque son pocos los casos probables y la mayoría ya ha sido descartada, llama la atención que un mes y medio antes, hasta el 3 de febrero (semana epidemiológica 5), eran solamente 140 los casos sospechosos; es decir, en un mes y medio aumentaron 363 por ciento los casos probables de estas enfermedades.

De hecho, la semana pasada se confirmó el caso de un niño con sarampión; se trata de un pequeño originario de Rumania y residente de Hungría, de cuatro años y ocho meses de edad, con antecedente de aplicación de una dosis de vacuna.

El médico Javier Valdez Domínguez dijo que, en el caso de Tlaxcala, “el sector salud de aquí dispone de la vacuna contra sarampión, pero muchas veces no traen a los niños y ahora, a partir de la semana entrante ante eso, lo que haremos será visitar casa por casa donde hay menores, a través de brigadas para aplicación y revisión de cartilla de vacunación, así que vacunas hay, pero los padres están fallando”.

Señaló que la percepción del valor de las vacunas disminuyó en el país hasta en 20 por ciento entre 2022 y 2023, según la Unicef, y alertó a la comunidad médica a invitar a los padres a promover la vacunación para evitar la reaparición de enfermedades como el sarampión o la poliomielitis.

“El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire; puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte. La vacunación contra el sarampión evitó 56 millones de muertes entre 2000 y 2021.

“Sin embargo, tras la crisis de la pandemia de Covid, muchos padres dejaron de vacunar a sus hijos no sólo en México, sino en todo el mundo”, dijo el epidemiólogo Said Contreras, egresado de la Universidad Veracruzana, quien afirmó que “el sarampión, como muchas enfermedades, no se han ido; todos poseemos alguna enfermedad y sólo el cuerpo espera ser activado por algo, por eso la importancia de una vacuna”.

La doctora Aída Lucía Vargas, epidemióloga, dijo por su parte que “México actualmente cuenta con la inmunización. Me parece que es una de las vacunas más importantes del esquema de vacunación, pero las vacunas han tenido muchos mitos alrededor en los últimos 10 años, incluso antes de la pandemia, mitos que debemos borrar porque de ello depende que una sociedad controle ciertas enfermedades que de otra manera no podríamos hacer, y el sarampión aún sigue siendo mortal de no ser atendido de manera correcta”, aseguró.