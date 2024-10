Felipe Calderón es un 'cínico' por caso García Luna, asegura Luisa María Alcalde.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, calificó de cínico al exmandatario de México, Felipe Calderón, por negar que haya sabido de los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado, y puso en duda su labor durante el sexenio de 2006 a 2012.

En la asamblea informativa con la militancia del partido en Cancún, Quintana Roo, señaló que apenas el miércoles fue sentenciado a 38 años el exsecretario de Seguridad Pública federal de Calderón por sus nexos con el narcotráfico.

"Ahora sacó unos tuits y dice: pues sí, yo no sabía nada. No tenía idea de que este cuate estaba, tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos, sí realmente no sabía nada y era el presidente de la República, ¿pues en manos de quién estábamos? Y si, sí sabía y tuvo información, pues entonces también tiene responsabilidad", añadió.

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, antes de escuchar su sentencia de 38 años de prisión. Foto: Reuters

Felipe Calderón nunca atendió las causas: Luisa María Alcalde

La exsecretaria de Gobernación enfatizó que Genaro García fue "ni más ni menos" el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, "ese presidente que a lo baboso le pegó un trancazo al avispero y en esta guerra contra el narco llevó a que este país tuviera una violencia desmedida".

Denunció que nunca atendió las causas, ni entendió que había que subsanar la pobreza, atender a los jóvenes, reducir la desigualdad y dar alternativas de futuro.

Pidió a los militantes y simpatizantes de su movimiento no olvidar esa sentencia, especialmente porque el expresidente Calderón ha salido a cuestionar la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación y sus resultados.

"El cinismo absoluto, cuando dentro de su gabinete él había nombrado a una persona vinculada con el crimen organizado", finalizó.

JVR