Félix Salgado Macedonio anuncia caravana de autos de Guerrero a CDMX

Félix Salgado Macedonio anunció que, independientemente de la resolución del TEPJF (cuyos magistrados discutirán hoy la cancelación de su candidatura), a las 17:00 horas de este domingo saldrá una caravana de autos de la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, a la Ciudad de México (CDMX), para protestar en las oficinas del INE.

A dicha movilización, Félix Salgado Macedonio dijo que se le van a ir sumando la gente de todos los pueblos hasta llegar el lunes por la tarde a la CDMX.

“Vamos a llegar el lunes en la tarde-noche a la Ciudad de México, en protesta contra el atraco que el INE ha hecho contra Morena porque no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia”, declaró en conferencia realizada para medios locales en el restaurante bocana Bech, sobre la costera.

Respecto a su caso advirtió que están atentos al resolutivo final del TEPJF.

Félix Salgado Macedonio dijo desconocer el anteproyecto que circuló ayer en medios de comunicación.

“Yo no conozco ningún documento, así que vamos a esperar a que sesionen y ya cuando terminen nos vamos a reunir para definir las actividades que vamos a tener, yo confío en que los magistrados van a actuar con justicia”.

Acompañado por Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Morena en funciones de presidente, Salgado Macedonio insistió en que él no fue precandidato, y mucho menos tuvo gastos de precampaña.

“No nos pueden retirar la candidatura porque aparte de inmoral y grosero es inconstitucional, nadie puede quitarme como mexicano mi derecho a votar y ser votado, si se cometió una irregularidad que me digan en dónde, pero yo no fui candidato.

"Hay un documento donde Morena le pide al INE que informen si me registré como candidato y confirman que no me registré, sobre las actividades que señalan fueron actividades político-partidistas en mi calidad de coordinador de la 4T”, declaró Félix Salgado Macedonio.

