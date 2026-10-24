Versión Impresa, 24 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
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méxico
- Destacan baja histórica en percepción de inseguridad
- Vance sube a categoría 2; prevén que alcance la 3 en la madrugada pág. 21
- Violencia familiar afecta a 8.6% de hogares en el país
- IMSS hace contratación récord de especialistas
- ONU reconoce iniciativa contra el feminicidio
- CSP reconoce labor de su gabinete ante resultados
- FGR ahora indaga a Jáuregui por casinos y prestanombres
- Desde AN la respaldan: “es una mujer valiente”
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