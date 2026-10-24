FGR ahora indaga a Jáuregui por casinos y prestanombres

La defensa del exfiscal anunció que apelará la vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, al considerar que se basa en suposiciones y no en pruebas.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, luego de que la gobernadora Maru Campos Galván entregara información sobre el caso a la titular de la institución, señaló la titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos.

La fiscal general explicó en Hidalgo, donde encabezó la inauguración de los Módulos de Atención Social “Más. ¡Sí Confío!”, que recibió a la mandataria estatal en una reunión solicitada por ella, en la que también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).

2 Meses fijó el juez para la investigación complementaria

De acuerdo con la fiscal general, Campos Galván responsabilizó a su exfiscal de los hechos ocurridos en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas. Tras el despliegue, dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos murieron en un accidente automovilístico.

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“Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros, era su exfiscal, y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”, declaró Godoy.

La gobernadora, agregó, se comprometió a entregar información sobre esos señalamientos, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una nueva línea de investigación. La institución no precisó cuáles son los datos que recibió ni si existen diligencias específicas relacionadas con los presuntos negocios atribuidos al exfuncionario.

Godoy Ramos también señaló que durante el encuentro hablaron de las imputaciones contra Jáuregui. Según explicó, la Federación procedería por traición a la patria, mientras que las autoridades de Chihuahua continuarían con las acusaciones del fuero común.

“Una de las cosas que también me comentó y lo acordamos, ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la Federación, que es delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, traición a la patria, y ellos iban a ir por delitos del fuero común”, sostuvo.

El exfiscal de Chihuahua fue detenido el 17 de octubre y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, del Altiplano, en el Estado de México, tras cumplimentarse una orden de aprehensión federal por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria.

La FGR sostiene que el exfuncionario habría permitido la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra el laboratorio de drogas sin la autorización correspondiente. La defensa ha rechazado que existan pruebas suficientes para demostrar que Jáuregui autorizó o conocía la intervención de los agentes de la CIA.

En el fuero federal, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y concedió a la defensa la duplicidad del término constitucional. La audiencia para determinar si es vinculado a proceso por traición a la patria continuará este sábado, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

En paralelo, el exfiscal enfrenta una causa penal en Chihuahua por ejercicio indebido del servicio público y coalición. El jueves 22 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por el primer delito, de acuerdo con información difundida por la defensa. Ambos procedimientos avanzan por separado.