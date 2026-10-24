Desde AN la respaldan: “es una mujer valiente”

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien calificó como una mujer valiente y comprometida con la defensa de su estado, en un mensaje de unidad en el que llamó a fortalecer a la oposición política.

A través de una publicación en redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la mandataria estatal demuestra amor por Chihuahua y disposición para defender la verdad, por lo que consideró que su liderazgo representa una esperanza ante un escenario político “cada vez más corrompido”.

“Lo que México necesita es una oposición que, desde la libertad, genere vida y esperanza”, escribió López Rabadán, al acompañar su mensaje en redes con la etiqueta #YoConMaru.

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La diputada balquiazul también manifestó su respaldo a los mexicanos que, afirmó, buscan un país más seguro, con valores y honestidad, en una clara defensa pública a Campos Galván y al papel de la oposición frente al panorama político nacional actual.

El pronunciamiento se suma a las expresiones de apoyo de figuras del PAN hacia la chihuahuense, en un contexto de confrontación entre el oficialismo y la oposición, que mantiene como ejes de disputa la seguridad, transparencia y la responsabilidad entre los gobiernos.

La expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó hace meses que existe una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien es acusada por Morena por presuntamente violar la soberanía nacional.

“Es claro que hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco, del lado de quienes dañan, enferman y violentan este país y los otros políticos, los que desmantelan narcolaboratorios, los que claramente están protegiendo a sus ciudadanos, los políticos que se están enfrentando al crimen organizado”, aseveró.

También aseguró que: “Aquí, en México, cada mujer, cada hombre que ejerce un cargo público, lamentablemente, pareciera que está de uno o de otro lado, y la pregunta es: ¿de qué lado quieren estar los políticos en este país?, del lado del narcotráfico o del lado de los ciudadanos?”.