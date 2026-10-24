Garantizan que Modalidad 40 sigue: “no hay nada que ocultar”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Modalidad 40 de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no desaparecerá y afirmó que las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del organismo buscan evitar fraudes y abusos. Además, sostuvo que si es necesario que el director del instituto, Zoé Robledo, comparezca ante el Congreso para explicar los cambios, puede hacerlo, porque “no hay nada que esconder”.

Al aclarar que el acuerdo sobre este esquema pensionario no implica su desaparición, la mandataria reiteró que la decisión respondió a irregularidades detectadas en su operación, entre ellas, personas que presuntamente accedieron a esta modalidad sin tener derecho y pensionados que recibían montos superiores a los que les correspondían.

“Es que no se cancela la Modalidad 40, a lo mejor hubo un mal entendimiento. La Modalidad 40 que está garantizada en la Ley, continúa. Lo que se tomaron medidas es para evitar fraudes, abusos en la Modalidad 40”, declaró.

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El Dato: El Consejo Técnico del IMSS ordenó analizar el impacto financiero de la Modalidad 40, mediante el acuerdo publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta explicó que las inconsistencias detectadas no sólo estaban relacionadas con pensiones superiores a las correspondientes, sino también con personas que, según afirmó, no cumplían los requisitos para incorporarse al esquema.

“No, o sea, es limitar los abusos; evitar que haya abusos, que haya fraudes, que se utilice esta Modalidad para que personas que no tienen ese derecho la utilicen”, señaló.

Mencionó que esta modalidad puede representar pensiones de entre 80 mil y 90 mil pesos mensuales y sostuvo que se identificaron casos en los que esos montos no correspondían a los beneficiarios.

Sheinbaum indicó que el Gobierno prepara información para dar a conocer cuántas personas pudieron haber obtenido pensiones mediante irregularidades, pero no presentó una cifra.

Asegurados en Modalidad 40 ı Foto: Especial

Además, reveló que se investiga la posible participación de bufetes de abogados y otras instituciones en estos casos, por lo que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica analizan el asunto.

En cuanto al llamado de legisladores para que el director del IMSS acuda a comparecer por este tema, la mandataria comentó que puede hacerlo, porque no existe información que deba ocultarse. “Él puede ir a comparecer y no hay nada que esconder, y explicar cualquier cosa”, dijo.

Acusó a la oposición de utilizar políticamente el tema, pero insistió en que los servidores públicos deben atender los llamados del Congreso.

“Pero él, todos los servidores públicos si se llama comparecer al Congreso, deben comparecer. Puede ser ahora, puede ser después, pero no hay ningún problema en que se comparezca”, declaró.

Sostuvo que las medidas no implican una modificación a la Ley del Seguro Social, pues están dirigidas a impedir el uso indebido del esquema.

Insistió en que el objetivo es impedir que personas sin derecho a este mecanismo obtengan pensiones mediante prácticas irregulares y evitar afectaciones futuras a los recursos destinados a jubilaciones.

IMSS hace contratación récord de especialistas

Por Claudia Arellano |

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante 2026 ha incorporado a más de 10 mil 700 médicas y médicos especialistas, cifra que calificó como un récord histórico anual, con el objetivo cubrir vacantes y fortalecer la atención en sus unidades médicas.

En el marco del Día de la Médica y del Médico, el organismo reconoció la labor de los más de 98 mil profesionales de la salud que trabajan en el instituto y que brindan servicios a millones de derechohabientes en todo el país.

La Dirección de Prestaciones Médicas, sostuvo que en una jornada habitual el personal, en coordinación con otras áreas, brinda más de 430 mil consultas de Medicina Familiar, más de 133 mil consultas de especialidad y realizan más de cinco mil 400 intervenciones quirúrgicas.

32 Mil pesos, salario aproximado de un médico después del 1.er año

Señaló que esta fuerza laboral proporciona servicios en unidades médicas de los tres niveles de atención, así como en espacios de prestaciones sociales, representaciones delegacionales y oficinas centrales.

A través de sus 35 representaciones en el territorio nacional, el IMSS ofrece cobertura médica a más de 79 millones de personas, mediante una red de servicios que incluye más de 20 especialidades de entrada directa, como Medicina Interna, Pediatría, Medicina Familiar y Cirugía General.

Además, cuenta con más de 60 subespecialidades disponibles en sus Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), donde se brinda atención a padecimientos que requieren procedimientos y tratamientos de mayor complejidad.

El Seguro Social subrayó que la labor del personal médico comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico oportuno, la atención hospitalaria, las cirugías especializadas y la investigación científica.

Asimismo, sostuvo que la coordinación entre las Unidades de Medicina Familiar, los hospitales generales y de zona, y las UMAE permite atender distintos niveles de complejidad y responder a las necesidades de salud de la población.

Con motivo de la celebración, el instituto reconoció el compromiso de sus profesionales, quienes mantienen la atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y destacó la ética, el rigor científico y la empatía como elementos fundamentales para brindar servicios de salud.