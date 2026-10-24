SRE confirma que negó la sala VIP del AICM a los senadores

La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los senadores del Congreso “no olvidar de dónde vienen”, tras confirmarse que solicitaron el acceso a las salas destinadas exclusivamente para la recepción de personal diplomático en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Mediante una tarjeta informativa enviada a la mandataria durante su conferencia, el canciller Roberto Velasco confirmó que los legisladores solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el acceso al salón de Protocolo del AICM, petición que fue rechazada, a su vez, por la dependencia federal.

Al hacerlo público, la mandataria llamó a los legisladores a que no se conduzcan con privilegios, particularmente a quienes emanan del movimiento de la 4T: “No, pues claro que no. Cero privilegios. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos. Entonces, no puede ser que se llegue a dónde estás y tu objetivo sea el privilegio”.

El Dato: Higinio Martínez evitó adelantar si se destituirá al secretario técnico, pero confirmó que su continuidad y posibles sanciones serán evaluadas por la mesa directiva.

En su mensaje cuestionó qué inconveniente ven los senadores con convivir con el resto de usuarios del aeropuerto y reiteró que estos espacios están destinados únicamente para uso diplomático. “Hay que sentarse con todos. ¿Cuál es el problema? Todos somos iguales. Por eso luchamos siempre… son salas de las líneas aéreas principalmente. Y hay, creo, que un área diplomática para… Pero no, los legisladores son legisladores del pueblo. Que no se les olvide de dónde vienen”, les recordó la Presidenta.

Al respecto, el presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó el envío de esta solicitud como un “error garrafal” cometido por el secretario técnico de la mesa directiva, Daniel Sibaja.

Explicó que este asunto sí fue motivo de consulta durante una reunión por parte de un legislador que no pertenece a Morena; sin embargo, sólo fue mencionado pero no pedido y no se llegó a ningún acuerdo al respecto.

128 Senadores habrían usado la sala de espera VIP del AICM

“Por supuesto que no lo autoricé, ni la mesa directiva autorizó solicitar al secretario de Relaciones Exteriores algunas facilidades para el uso del salón en el aeropuerto. Se comentó que quizá, por motivos de salud, podría usarse, pero hasta ahí quedó. Se dijo que se iba a rentar”, declaró en una conferencia de esta semana.

Higinio Martínez responsabilizó a Daniel Sibaja, en su carácter de secretario técnico, de haber presentado tal solicitud y consideró que se debió a un error o a un malentendido; sin embargo, destacó que esto implicó una atribución de funciones que no le corresponde, ya que el facultado para dirigirse a la Cancillería es él, como titular del Senado.

“Por supuesto que no lo autoricé, ni la mesa directiva autorizó solicitar al secretario de Relaciones Exteriores algunas facilidades para el uso del salón en el aeropuerto. Se comentó que, quizá por motivos de salud, podría usarse, pero hasta ahí quedó. Se dijo que se iba a rentar”.

El año pasado, la mandataria remitió una carta a Morena para instarle a asumir políticas de austeridad que derivaron en una reforma a los estatutos del partido guinda avalados a inicios de mayo de 2025, en donde el énfasis se puso en el apego a la austeridad.

En dichas normas, Morena instó a sus militantes a no ostentar joyas, ni marcas de ropa exclusivas o vehículos ostentosos, ni recurrir a servicios de seguridad privada.