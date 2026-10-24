Maru revela detalles de su reunión con Claudia

La Torre Centinela, impulsada por Maru Campos, contempla ceder el piso 18 para la colaboración con agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, CBP y HSI.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, reveló que su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, estuvo marcada por reclamos sobre la participación de agentes estadounidenses y la falta de apoyo federal en seguridad. Negó un pacto político, aunque reconoció un acuerdo para mantener en reserva lo conversado, que finalmente se rompió.

En entrevista con Carlos Loret, transmitida por el portal Latinus el 22 de octubre, la mandataria narró que el encuentro del 19 de septiembre duró aproximadamente una hora y que, entre ocho y 10 minutos, estuvieron reclamándose en voz alta.

“Sí, nos levantamos la voz las dos”, admitió al describir la tensión de una conversación que, aseguró, ocurrió sin acompañantes, en una oficina junto al aeropuerto.

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Campos relató que solicitó la cita en una carta a Palacio Nacional, tras enterarse por los medios de la visita presidencial a la entidad, donde le propuso un recorrido por la Torre Centinela, sede de la plataforma tecnológica de seguridad estatal, pero éste no se concretó.

De acuerdo con su versión, Sheinbaum le planteó tres agravios: el ingreso de agentes estadounidenses al operativo contra un laboratorio clandestino, haberla llamado “Presidenta de la muerte” y la supuesta presencia de personal extranjero en la Torre Centinela.

Sobre la expresión atribuida a ella, Campos negó haberla utilizado contra la mandataria y pidió revisar los registros de los medios. No obstante, dijo que ofreció disculparse si efectivamente la había pronunciado. Respecto a la Torre Centinela, aseguró que se comprometió a verificar la presunta presencia de estadounidenses, aunque no creía que los hubiera.

La gobernadora afirmó que su reclamo fue por los señalamientos de traición a la patria que, según ella, se formularon en su contra desde la conferencia presidencial. Consideró que ambas partes habían roto el entendimiento de respeto que buscaba mantener con la Jefa del Ejecutivo.

También reprochó la falta de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara, particularmente en Guadalupe y Calvo, y sostuvo que las autoridades estatales habían emitido alertas sin recibir el respaldo solicitado de la Secretaría de la Defensa.

Otro punto de confrontación fue la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a quien Campos le atribuyó presuntos vínculos con el crimen organizado, a lo que Sheinbaum respondió con una acusación semejante en su contra.

Al abordar la investigación del operativo con participación de agentes extranjeros, Loret de Mola le preguntó a Maru Campos si la Presidenta le había pedido entregar a un responsable. Ella rechazó esa interpretación: “No, no… No fue ponme a alguien”. Explicó que el reclamo consistió en exigir avances en las pesquisas y cuestionar que no hubiera informado.

La panista dijo que después intentó reducir el tono y que ambas hablaron de seguridad pública y posibles reuniones con Omar García Harfuch. Mencionó que, para atender asuntos estatales que implican a la federación, fue canalizada a encuentros institucionales con Gobernación, Conagua y Ernestina Godoy, titular de la FGR.

Aunque admitió que habían convenido no revelar sus palabras, argumentó que decidió hablar por los ataques políticos recibidos y rechazó que ese compromiso de reserva implique negociar candidaturas o el futuro electoral de Chihuahua.

A pregunta expresa, negó que hubieran discutido las postulaciones a la gubernatura de 2027 y reiteró que no acordó entregar el estado a Morena.

Desde AN la respaldan: “es una mujer valiente”

| Por Claudia Arellano |

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien calificó como una mujer valiente y comprometida con la defensa de su estado, en un mensaje de unidad en el que llamó a fortalecer a la oposición política.

A través de una publicación en redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la mandataria estatal demuestra amor por Chihuahua y disposición para defender la verdad, por lo que consideró que su liderazgo representa una esperanza ante un escenario político “cada vez más corrompido”.

“Lo que México necesita es una oposición que, desde la libertad, genere vida y esperanza”, escribió López Rabadán, al acompañar su mensaje en redes con la etiqueta #YoConMaru.

La diputada balquiazul también manifestó su respaldo a los mexicanos que, afirmó, buscan un país más seguro, con valores y honestidad, en una clara defensa pública a Campos Galván y al papel de la oposición frente al panorama político nacional actual.

El pronunciamiento se suma a las expresiones de apoyo de figuras del PAN hacia la chihuahuense, en un contexto de confrontación entre el oficialismo y la oposición, que mantiene como ejes de disputa la seguridad, transparencia y la responsabilidad entre los gobiernos.

La expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó hace meses que existe una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien es acusada por Morena por presuntamente violar la soberanía nacional.

“Es claro que hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco, del lado de quienes dañan, enferman y violentan este país y los otros políticos, los que desmantelan narcolaboratorios, los que claramente están protegiendo a sus ciudadanos, los políticos que se están enfrentando al crimen organizado”, aseveró.

También aseguró que: “Aquí, en México, cada mujer, cada hombre que ejerce un cargo público, lamentablemente, pareciera que está de uno o de otro lado, y la pregunta es: ¿de qué lado quieren estar los políticos en este país?, del lado del narcotráfico o del lado de los ciudadanos?”.