¿De dónde es José Alfredo Hernández Casillas y qué empresas tiene?

Las empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas fabricaban urnas, mamparas y papelería para el INE y los OPLE.

El empresario mexicano José Alfredo Hernández Casillas está en el centro de la polémica por su cercanía con Guadalupe Taddei y la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones con el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las indagatorias señalan a José Alfredo Hernández Casillas como presunta cabeza de una red de empresas que simularon competencia en licitaciones públicas. Estas compañías obtuvieron contratos para la fabricación y suministro de insumos utilizados en los procesos electorales de México.

¿De dónde es José Alfredo Hernández Casillas?

Según los reportes periodísticos, José Alfredo Hernández Casillas es un empresario de origen mexicano. Sin embargo, no hay información pública oficial sobre su estado natal o ciudad de origen.

TE RECOMENDAMOS: Presidenta destaca trabajo del Instituto Claudia Sheinbaum y Martí Batres revisan en Palacio Nacional necesidades del ISSSTE

El nombre de José Alfredo Hernández Casillas cobró más relevancia mediática tras revelarse una grabación que dejó al descubierto un viaje a París, Francia.

En las imágenes se observa al empresario en un lujoso hotel junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, expresidenta de México del INE.

Esto se sabe de Jorge Francisco Piñeda Taddei, uno de los tres hijos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. ı Foto: Cuartoscuro / Captura de video (CORTESÍA Latinus)

¿Qué investigación enfrenta el INE por este caso?

Derivado de estas acusaciones y de la presunta simulación de competencia entre proveedores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomó acciones legales:

“La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo”, indicó en un comunicado.

A raíz del escándalo generado por la red de contratos y su cercanía con el entorno personal del empresario José Alfredo Hernández Casillas, Guadalupe Taddei optó por dejar la presidencia del INE antes de las Elecciones de 2027, donde se disputarán más de 19 mil cargos locales.

¿Qué empresas tiene José Alfredo Hernández Casillas?

Las investigaciones de la UIF e instancias fiscalizadoras identifican a José Alfredo Hernández Casillas como apoderado legal, beneficiario principal o cabeza operativa de un grupo de siete empresas.

Dichas compañías producen materiales como urnas, mamparas, boletas, papelería y cajas de paquetes electorales.

Las 7 empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas son:

Cajas Graf, S.A. de C.V. (firma donde figura como apoderado legal)

Corporativo Zeg, S.A. de C.V.

Formas Finas y Materiales

Seriplast de México

Comercializadora Grupo Selati

Diseño, Reconstrucción y Comunicación

Litoformas

Las autoridades financieras afirmaron que continúan revisando los contratos asignados a estas firmas por el INE y los OPLE para determinar la magnitud del daño patrimonial al erario.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR