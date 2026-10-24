• Escándalo del Diputado cheques

Y nos comentan que al que todo parece indicar que ya se le fue de las manos la candidatura de Morena al municipio de Chilpancingo, Guerrero, es a Jesús Urióstegui Salgado, quien se encuentra involucrado en una trama de presunta corrupción que ya provocó que le endilguen el mote de Diputado cheques. Y es que el legislador, nos cuentan, está sujeto a investigación por parte de la Fiscalía de Guerrero por la falsificación de firmas para cobrar cheques de por lo menos dos de sus compañeras diputadas. También está señalado en el caso su suplente, Héctor Avilés. El monto del presunto fraude podría alcanzar nada menos y nada más que 20 millones de pesos, mismos que se habrían cobrado en el tiempo en el que el legislador fue presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Guerrero. El caso aparece en un momento complejo para Morena, cuya dirigencia, encabezada por Ariadna Montiel, batalla por mantener limpio el nombre del partido guinda. Pero, nos dicen, claramente hay quien no le ayuda.

• Mensajes fuertes en el caso Taddei

Y no terminan de aparecer evidencias de la extrema cercanía que tienen el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la presidenta nacional del INE, Guadalupe Taddei. Si no son fotos son videos los que refrendan su familiaridad. El problema es que esa cercanía y familiaridad hacen cortocircuito cuando se pone sobre la mesa el hecho de que el primero, a través de una red de empresas, es proveedor y ha logrado jugosos contratos de órganos públicos en los que tiene un rol de relevancia la segunda. Por lo pronto, nos piden no perder de vista tres mensajes que se mandaron ayer: la Presidenta Sheinbaum planteó que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE; en el Congreso, Ricardo Monreal consideró aceptable evaluar si se revisan los “superpoderes” que hay en algunos órganos colegiados y la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación al INE de la que, anticipó, hay indicios de conflicto de interés, colusiones y triangulaciones de recursos. Uf.

• Sin vuelta atrás

El caso de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua detenido en el Altiplano por el asunto de los agentes de EU que participaron en un operativo en aquella entidad, quedó entre la noche del jueves y la mañana del viernes convertido en el antecedente de un choque entre un gobierno estatal y el federal, de dimensiones mayores. La revelación de los pormenores de la tensa reunión “del aeropuerto” por parte de la gobernadora Maru Campos, la confirmación de algunos de esos detalles por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero sobre todo las primeras consecuencias que esos hechos han empezado a tener no pueden sino anticipar que es el principio de una confrontación que puede escalar, porque camina en varios frentes. Ayer, por lo pronto, se conoció que la Fiscalía General de la República ampliará sus investigaciones hacia Jáuregui por señalamientos de corrupción que atribuye a la propia mandataria estatal. El choque parece no tener vuelta atrás. Pendientes.

• Coscorrón a senadores que aspiran a fifís

Con la novedad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco, bateó la solicitud que, se confirmó, ¡sí recibió de la Mesa Directiva del Senado de la República!, para que se permitiera a legisladores usar el Salón de Protocolo del que dispone en el AICM. Es sabido que ese espacio es ocupado para asuntos diplomáticos y para la recepción de visitantes extranjeros de relevancia. Esta semana, el escrito de senadores —cuya difusión hizo que varios de ellos escondieran la cabeza como avestruces— refrendó la obsesión que algunos tienen con querer acceder a espacios a los que la mayoría de ciudadanos no entra. Antes, nos recuerdan, fue la senadora Malú Mícher la que armó un rollo porque le negaron el uso de una sala VIP. El caso es que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “Cero privilegios. No. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”. Como diría el clásico: tengan para que aprendan.

• Defienden ajuste

Quienes han seguido de cerca la controversia que provocaron los ajustes que se anunciaron en la semana a la llamada Modalidad 40 —mecanismo con el que trabajadores que no tenían un empleo formal podían seguir cotizando al IMSS a efecto de, mejorar sus pensiones al momento del retiro— nos cuentan que si bien se empiezan a perfilar dos vías de impugnación a lo publicada en el Diario Oficial de la Federación, no se tiene certeza de que pueda prosperar. La primera de ellas, nos dicen, sería la controversia constitucional —aquí sin embargo no se tiene claro que las fuerzas opositoras en el Congreso federal, podrían obtener los apoyos necesarios para acometerla—. La otra opción es la de que quienes se sientan afectados por la medida puedan recurrir al amparo. Por lo pronto, el Gobierno ha defendido que los cambios realizados que justifica con el argumento de que se han detectado anomalías en su ejecución y ha descartado que el ajuste tuviera que haber sido realizado por la vía legislativa. Su planteamiento en cambio es que la Modalidad 40 no desapareció y en todo caso el IMSS puede explicar las razones que motivaron el ajuste.

• ¿Paro de transportistas?

Y son ahora transportistas los que amenazan con convocar a un paro nacional indefinido que comenzaría el lunes próximo, al plantear exigencias para que se atiendan problemas de inseguridad. Han advertido que esta acción tendría una duración indefinida, ante lo que consideran una falta de respuestas a la inseguridad carretera, las extorsiones, el cobro de piso y el deterioro de las autopistas. Un dato que llama la atención, nos aseguran es que a la convocatoria se estaría adhiriendo la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, mejor conocida como Canacar. Es la primera vez que llamaría a sus agremiados a detener actividades. Fue Augusto Ramos Melo, presidente de esa agrupación, el que advirtió que las presiones económicas comprometen empresas y empleos del sector. Antes ya expresaron su intención de hacer lo mismo la Federación Mexicoamericana de Transportistas y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Habrá que estar pendientes.