Fernández Noroña acusa que en Durango prohibieron su entrevista en canal estal.

El diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña, tenía programada una entrevista en el canal 12 del estado, la cual dijo fue cancelada, debido a que dijo "en rueda de prensa que el crimen organizado gobierna Durango, entonces presionaron al canal para que cancelara la entrevista que tenía a las dos de la tarde".

El petista dijo que abundara sobre el tema en su canal de Youtube, también hablará sobre las varias cosas que incomodaron en su visita en el estado.

“Arda la derecha ante su impotencia para censurar nuestra palabra”, escribió Fernández Noroña en redes sociales.

No se pierdan por mi canal de YouTube: GFNoronaoficial, la entrevista que el gobierno de Durango prohibió en el canal 12. En vivo, en punto de las dos de la tarde. Arda la derecha ante su impotencia para censurar nuestra palabra. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 31, 2023

Además, el patista hizo su aparición en la Plaza de Armas de Durango en el Noroñabus, un vehículo, que le ha dado popularidad entre los ciudadanos debido a las características del mismo y en el cual reparte en cada asamblea copias de su obra “La Casa Blanca”, de su autoría y patrocinado por el Partido del Trabajo.

Tenía entrevista en el canal 12 de Durango, pero como dije en la rueda de prensa que el crimen organizado gobierna Durango, presionaron al canal para que cancelara la entrevista que tenía a las dos de la tarde. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 31, 2023

Fernández Noroña confió "en su capacidad para ganar la simpatía popular a pesar del terreno de juego desigual”, pese a que desde el inicio, “no hay piso parejo” para elegir al candidato que representará a Morena rumbo a las elecciones de 2024.

"No tengo quién me financie la campaña. A pesar de esto, no perdió el entusiasmo. Es la hora del pueblo, tenemos que erradicar el racismo, porque todos valemos lo mismo. No nos van a poder derrotar en décadas por qué tenemos de nuestro lado a los dos los más grandes líderes uno es el compañero presidente y el otro es el pueblo que es el más grande”, concluyó en rueda de prensa.

JVR