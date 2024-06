Fernández Noroña acusa a Morena de sectarismo

En una dura crítica a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, que ha reclamado se respeten los acuerdos que se hicieron entre aspirantes presidenciales para designar posiciones en el Congreso, denunció que se actúe con sectarismo, tras lo cual, dijo, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le hizo un ofrecimiento del que no reveló en qué consiste.

Advirtió que la verdadera discusión en el tema que denuncia es si la palabra empeñada vale o no, y si dichos acuerdos se cumplen, porque en los documentos que firmaron las “corcholatas” en septiembre del año pasado, afirmó, no se establece que dicho pacto sólo fuera de aplicación para los militantes del partido en el poder.

“Si me afilio a Morena, dirían que me acabo de afiliar. Ésa no es la discusión; la discusión no son los cargos. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo; el fondo es: la palabra vale o no vale, los acuerdos se cumplen o no se cumplen, los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme, en estos documentos ¿dónde se dice que es para Morena? ¿Para qué nos invitaron entonces?

“Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo, lo considero un error”, dijo, durante una conferencia de prensa que realizó en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde es representante del Partido del Trabajo.

Anunció también que no buscará ningún cargo que no sea el que obtuvo a través de la vía legal para ocupar un escaño en el Senado, aunque aclaró que la discusión generada en los últimos días no busca romper con la “unidad de movimiento”.

Más tarde fue recibido por Claudia Sheinbaum en la casa de transición. A su salida, explicó que la próxima Presidenta de México le hizo un ofrecimiento, del que no dio más detalles, pero señaló que someterá a valoración, aunque aseguró que él es un parlamentario y se quedará con la posición que alcanzó en la Cámara alta.

“Me parece que eso no es lo sustantivo, sí me planteó algo que voy a valorar… Si no lo voy a aceptar, ¿para qué lo digo? Y si lo acepto, también ¿para qué lo digo? Lo voy a pensar, ya dije que yo me voy a quedar, ya lo comenté. Yo soy un parlamentario”, declaró.

Sin embargo, se manifestó satisfecho porque, para él, “lo más importante” fue que Sheinbaum Pardo le refrendó la apertura al diálogo.

“Me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta. Es un privilegio y una responsabilidad, yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ése me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente”, dijo.

En su conferencia de prensa a la que convocó en el INE, instó a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a “manifestar su opinión sobre este diferendo”, pues señaló que la discrepancia que sostuvo en días pasados no se debe dejar pasar, e hizo un llamado a la militancia morenista, pero sobre todo al pueblo de México, a expresar su opinión sobre “esta situación que considero profundamente injusta”.

Recalcó que “la convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos, es obvio que ya se decidió no cumplirlos; lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento”.

“No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia”, declaró, y explicó que esto también agravia “a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuyo a esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar los de no simular y no claudicar”, remató.

Cuestionó las “letras pequeñas” del proceso interno de Morena, PT y Partido Verde, porque nunca se dijo que sólo los integrantes de Morena podían acceder a algún cargo por su posición en la encuesta.

“¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de Morena quedarían en los primeros tres lugares? ¿Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo o del Partido Verde alcanzaran alguno de los tres primeros lugares en la contienda interna?

“No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad”, aseveró, y exigió que ésta sea la última vez que esto ocurre al interior de la 4T.

Resaltó, con “toda la fuerza de mi voz”, que la militancia y todos los integrantes del movimiento al que pertenece, no permitan que “este tipo de cosas se impongan”, pues eso “nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor”.

Culminó su intervención al cuestionar una vez más las acciones: “¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera?”.