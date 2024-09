Caso Ayotzinapa: Fernández Noroña no condena detonación de petardos en el Senado

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado comparte, pero no condena los hechos ocurridos esta tarde donde detonaron seis petardos al interior del recinto senatorial. Los artefactos explosivos fueron lanzados por manifestantes en el marco de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Alrededor de las 15:00 horas, 10 artefactos explosivos fueron lanzados al interior del Senado. Solo detonaron seis de ellos. Personal de resguardo parlamentario aseguró a La Razón que no se presentaron heridos, solamente una persona en crisis.

En torno a los hechos, Fernández Noroña, en conferencia de prensa aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una “herida abierta. Mantengo mi postura que la violencia no se justifica, pero entiendo el actuar. No lo comparto”. Al preguntársele si lo condenaba, insistió en que no lo comparte.

#VIDEO | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), presidente del Senado reconoció que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es una "herida abierta", y dijo que entiende el actuar, pero resalta el hecho de que se lanzarán seis petardos al interior del Senado… pic.twitter.com/OFs8nYo87G — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2024

“Ha funcionado el operativo que se ha hecho de resguardo al inmueble” y aseguró que las sesiones programadas para las 17:00 horas donde se discutirá la reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos y para las 21:30 horas donde se discutirá el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Comentó que los manifestantes “pueden regresar, pero eso no lo sabemos”, dijo. Explicó que los padres de los normalistas solicitaron que los recibiera, sin embargo “no se esperaron”, y no descartó que en caso de insistir los recibiría.

FBPT