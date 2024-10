FGR atrae investigación por asesinato de sacerdote en Chiapas

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ultimado este fin de semana en Chiapas, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La mandataria negó que la comunidad en aquel estado esté al borde de una guerra civil, pese a lo cual aseguró que ya se trabaja para atender la situación que viven los habitantes.

“No, no lo creo por la información que tenemos es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos, pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando; para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, dijo.

Información en desarrollo…

