Desde la FGR buscaron evitar el arresto de Jesús Murillo Karam: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hubo una rebelión dentro de la Fiscalía General de la República con el objetivo de intentar ayudar al exprocurador Jesús Murillo Karam.

"Lo que querían era, por ejemplo, que no se detuviera al procurador Murillo Karam, entonces ahora el segundo paso de estos infiltrado o sorprendidos, es que no fueron considerados, no fueron tomados en cuenta, ahora son estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo 'si se hubiese esperado un mes hubiera sido impecable', si me espero no detenemos a nadie porque ellos mismos se iban a encargar de informarles", denunció el Presidente.

Reconoció que no tiene las pruebas, pero "si se consiguen que se actúe en su contra", dijo ante la pregunta expresa de si habrá acción legal contra los funcionarios que obstruyeron la justicia.

Detalló que esos grupos buscan desacreditar todo el trabajo gubernamental. "Ahora dice que las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla se inventó. No, ya lo dije y Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios; por cada caso hay 10 pruebas y es tan delicado el asunto que no les gusto que se actuará de esa manera que hasta el New York Times nos volvió famosos", señaló el Presidente.

Añadió que la revocación de órdenes de aprehensión no significa que esas personas sean inocentes, tampoco que se haya cerrado la investigación, por lo que reiteró que podrían haber más detenciones.

"Ayer fueron detenidos otros dos, pero al parecer ellos ya tenían órdenes de aprehensión anteriores", indicó. López Obrador dijo que también se mantiene abierta la solicitud de extradición para Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

