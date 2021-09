FGR es elefante reumático: Vidulfo; Encinas le revira que tiene agenda propia

A casi tres años de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciara la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los estudiantes denunciaron que no hay avances.

El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) parece un elefante reumático, ya que a siete años no se ven avances en la investigación por el caso de los 43 desaparecidos, y tampoco en la profundización de la investigación al Ejército Mexicano.

“La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho (AMLO), es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando: uno es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión. No se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso”, señaló Rosales.

El jurista dijo que en el Poder Judicial hay claroscuros porque el criterio apunta a favorecer a las personas acusadas en lugar de ayudar a las víctimas, además de que la Federación entró con un gran brío pero en el camino se han generado baches. Además, denunció que el Ejército y la Fiscalía no están trabajando a la velocidad que ameritaría una desaparición forzada.

Más tarde en conferencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, respondió a las declaraciones de Rosales, y aclaró que el abogado tiene su agenda propia.

“Yo respeto mucho la opinión de Vidulfo Rosales, creo que él tiene su propia agenda; la nuestra es la búsqueda de la verdad y como dijo el señor Presidente, aquí no va a haber impunidad, ni ningún tipo de consentimiento para nadie. Prueba de ello es que ya hay un militar detenido, y han comparecido 40 elementos de distintos grados de las Fuerzas Armadas”, señaló.

Encinas mencionó que es extraño que Vidulfo Rosales comente eso, ya que tiene acceso a los expedientes y a las comparecencias que se han llevado a cabo; sin embargo, dijo que en ocasiones, la postura del abogado de los padres de los 43 normalistas, se asemeja a la considerada “verdad histórica”.

Sin embargo por la noche, el jurista lamentó las declaraciones de Alejandro Encinas y aseguró que su agenda no es particular, sino de los 43; por ello denunció que hace falta más trabajo porque si bien hay nuevos datos de prueba, sigue siendo hipótesis.

Vidulfo Rosales dijo que no se tienen los resultados que se esperaban en tres años de Gobierno ya que hay instituciones que no respaldan el trabajo del fiscal especial, Omar Trejo; en concreto la Fiscalía General, aparte de que hay una denuncia de 25 estudiantes que fueron llevados al Batallón 27 del Ejército, que tampoco se ha investigado.

También detalló que es relevante que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya enviado una carta a Israel para acelerar la extradición de Tomás Zerón de Lucio.

DICEN QUE ANALIZAN, PERO NO VEMOS MÁS

Por su parte, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero dijo que para ellos no hay nada concreto, porque no hay noticias de dónde se pueden encontrar sus hijos, y pidió “que se enfoquen más en el tema porque solo dicen que analizan, pero no vemos más”, así como los posibles paraderos.

La madre mencionó que las autoridades han tenido avances respecto a sus objetivos, pero para ellos no hay resultados porque no hay noticias de dónde se pueden encontrar, a pesar de ello dijo que aún hay confianza en las autoridades, aunque se debe demostrar con acciones.

“Hay confianza todavía con el Gobierno federal, pero que haya hechos porque no se han encontrado a nuestros hijos y ese es el punto de la investigación. Se debe traducir en acciones de vida de nuestros hijos”, destacó.

Mientras que Cristina Bautista comentó que el mayor avance en el caso debería ser la aparición con vida de los estudiantes, pero a siete años se desconocen el paradero de los normalistas, lo que los tiene en vilo y preocupados.

Además añadió que la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio ayudará a conocer parte de la verdad, ya que sabe cómo se sembraron los restos de uno de los normalistas en el Río San Juan. “Él sabe de dónde se trajeron los retos del estudiante, y claro que conoce la verdad, nos tiene que decir dónde se llevaron a nuestros hijos porque sigue impune y mucha de la verdad se la llevó”, destacó.

La madre de Benjamín Ascensio Bautista, señaló que conocen que en el momento del secuestro se los llevaron en tres grupos diferentes, por ello piensa que no pueden estar juntos desde un inicio.