Filtros para elegir a jueces serán confiables: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que los filtros para elegir los mejores perfiles que integrarán al Poder Judicial (PJ) serán confiables y seguros, por lo que descartó que existan riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros; “va a ser una reforma en beneficio de la gente, no hay riesgos”, sostuvo, al referirse a la enmienda constitucional que prevé el voto popular como la vía para conformar las instituciones judiciales.

En conferencia de prensa en el seno de la Comisión Permanente, reconoció que ha sostenido reuniones con ministros, magistrados y jueces para escuchar sus inquietudes respecto a la iniciativa de reforma y aseguró que la propuesta de reformar al PJ no presenta algún riesgo para el sistema de justicia y, por el contrario, permitirá su fortalecimiento.

Reconoció que con los foros de parlamento abierto que se abrirán para el debate de las ideas respecto de los cambios que deben realizarse, la iniciativa pueda sufrir modificaciones sustanciales, “aunque sí podría ser enriquecida con algunos planteamientos de jueces, magistrados, ministros y expertos”.

El también coordinador de la bancada de Morena dijo que prometió a los juzgadores con los que se ha reunido no revelar sus propuestas, ya que le han pedido discreción y esperar a que ellos den a conocer sus planteamientos en los foros. Estas reuniones han sido en lo que denominó como “alegatos de oídas”.

“No es secrecía, pero quieren primero expresármelo para turnarlo a la comisión de redacción de la Cámara de Diputados. Me han pedido que no se difunda, de momento, los planteamientos que me han hecho por separado, incluyendo el grupo de tribunales de justicia local, de ministros de la Corte o de jueces, pero sí me he reunido con ellos.

“He estado hablando con varios y los escucho, que esa es siempre una actitud que tengo con todos los sectores. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas”, aseveró.

Insistió en que la reforma será “en beneficio de la gente, no hay riesgos; vamos a liberar al PJ de la delincuencia organizada y de la delincuencia del cuello blanco; vamos a liberar al PJ de este porcentaje de déficit de justicia; vamos a liberar al PJ de su desprestigio y de su fama cuestionada por la falta de atención a la gente y por la falta de impartición de justicia pronta y expedita”.

Aseguró que ese desprestigio es uno de los principales reclamos del pueblo, por lo que trabajarán para fortalecerlo. Por ello, recalcó que los parlamentos abiertos que comenzarán este jueves en la Cámara de Diputados ayudarán a perfilar el dictamen que se discutirá en septiembre próximo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

“Vamos a liberar al PJ de este deterioro, que a través de los años se ha acumulado, y vamos a darle al PJ prestancia, prestigio y fortaleza para que se erija en un control real, en un equilibrio real entre los poderes; es decir, lo que vamos a hacer es fortalecer al Poder Judicial de la Federación”, señaló.