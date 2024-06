Se forma el primer ciclón; nos estamos preparando: AMLO

Lluvias torrenciales se esperan en el sureste y norte del país, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia del Ciclón Tropical Uno, el primero de esta temporada, y que, de acuerdo con las autoridades, se intensificará y se convertirá en la tormenta tropical Alberto.

De acuerdo con la coordinadora general del SMN, Alejandra Margarita Méndez Girón, el fenómeno se ubica a 195 kilómetros al nor-noroeste de Frontera, Tabasco, y a 235 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche.

En conferencia, Méndez Girón explicó que el ciclón lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y movimiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, y provocará lluvias de muy fuertes a puntuales intensas” en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como puntuales muy fuertes en Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

De acuerdo con el pronóstico, entre la tarde-noche de ayer y las primeras horas de este martes, el sistema mantendrá su movimiento hacia el nor-noroeste sobre el Golfo de México, intensificándose durante la tarde hoy a la tormenta tropical Alberto, la cual tendrá vientos de 63 y hasta 118 kilómetros por hora y su centro se localizaría aproximadamente a 295 km al este del Río Pánuco, en el norte de Veracruz.

Por ello, el SMN prevé que, durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el sistema cambiaría su dirección hacia el oeste, dirigiéndose al norte de Veracruz y Tamaulipas, tocando tierra como tormenta tropical entre los municipios de Soto la Marina y San Fernando, Tamaulipas durante la noche del miércoles o madrugada del jueves.

Asimismo, se detalló que, en tierra comenzaría a perder intensidad en sus vientos y en la tarde del jueves, se localizaría como depresión tropical o baja presión remanente en el sur de Nuevo León y el norte de San Luis Potosí.

Gráfico

El pronóstico del clima para Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz será de lluvias intensas a torrenciales; además de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora con la posible formación de trombas en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con vientos de 50 y hasta 70 kilómetros por hora.

En el centro del territorio nacional están previstas sólo lluvias puntuales fuertes y para el viernes los remanentes de este sistema dejarían lluvias en el noreste y norte de México.

Adicionalmente, de manera preventiva, se cerraron a la navegación menor los puertos Presa Falcón, en Tamaulipas; Veracruz, en Veracruz; Villahermosa, en Tabasco, y Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo. Conagua subrayó que se mantiene vigilancia en las presas de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y en Veracruz.

Gobierno se dice listo ante temporada de huracanes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se prepara para la temporada de lluvias y huracanes que se esperan en los próximos meses, ya que se estiman hasta 41 ciclones que se formarán en el Océano Atlántico y el Pacífico en 2024, de los cuales al menos cinco impactarán a nuestro país.

“Ahí va avanzando la recuperación en Acapulco y nos estamos preparando porque viene la temporada de lluvias y huracanes”, indicó, luego de reconocer que el huracán Otis “nos sorprendió” en octubre del año pasado.

Aprovechó para expresar su solidaridad con los habitantes de Chetumal que padecieron hace unos días inundaciones severas, de lo cual “estuvimos pendientes”, participaron las secretarías de la Defensa y Marina, Guardia Nacional. “Hablé con la gobernadora y se ayudó a los damnificados”, agregó.

“Tenemos bastante experiencia en ayudar con la aplicación de planes de auxilio de gente; los planes Plan DN-III y Marina, más todo lo que se ha hecho en protección civil de modo que se auxilia a la población y hay que estar pensando en prevenir”, externó.

La titular del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alejandra Méndez, dijo que “se pronostican de 15 a 18 sistemas con nombre en el Océano Pacífico, de los cuales entre 8 y 9 serían tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categorías 1 o 2, y de 3 a 4 huracanes de nivel entre 3 y 5”.

Al respecto, el mandatario federal recordó que el huracán Otis que golpeó las costas de Acapulco se le dio seguimiento, pero “nos sorprendió”. “Esa noche yo estaba pendiente y mandé un aviso en mi Twitter. Lo que pasa es que cambió la dirección, se pensaba que iba a afectar más hacia Tecpan de Galeana, nunca se pensó en Acapulco, era del tramo de Acapulco a Zihuatanejo, en la Costa Grande, se metió a la bahía de Acapulco”, expuso.

Comentó que ya se cuenta con un método de trabajo y hay mucha organización de Protección Civil en los estados, y resaltó que la coordinadora nacional Laura Velázquez “es de primera, ella coordina todo, y ahora con el anuncio de la temporada de huracanes ya se está trabajando”, insistió.

López Obrador dejó en claro que “lo primero es prevenir; lo segundo es salvar vidas y atender a los damnificados; y lo tercero es la reconstrucción. Ahí, la verdad, los trabajadores son de los mejores del mundo en todo lo que es reconstrucción. Imagínense que en una semana ya se había restablecido la energía eléctrica en Acapulco”, agregó.

Declaró que se trabaja de manera integral, no existe un fondo ni techo de recursos financieros para apoyar a la población en casos de desastres naturales, como antes se tenía el Fonden, que “era un barril sin fondo, era un botín que les servía para todo, lo usaban para las campañas (políticas), se robaban muchísimo dinero, tenían un grupo de proveedores favoritos”.

“Ese fondo tenía un techo financiero, ya no existe el Fonden, ya no existe corrupción y ya no hay techo financiero, es todo lo que se necesite. En Acapulco debemos llevar invertidos 33 mil millones, eso era lo que tenía el fondo para todo un sexenio, solo en el caso de Acapulco”, indicó.

El Presidente informó que este fin de semana se concluirá el pago a los 31 municipios de Oaxaca afectados por el huracán Agatha, durante un evento en Huatulco.

Sedena conmemora 58 años del Plan DNIII-E



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conmemoró el 58 aniversario del Plan DNII-E, el cual enmarca una de las misiones más importantes que desarrolla el Ejército Mexicano: brindar apoyo a la población afectada por desastres naturales o emergencias causadas por el ser humano.

Ayer, en el Campo Militar Estratégico Conjunto, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, más de 500 elementos estuvieron presentes durante este reconocimiento, los cuales conforman distintas especializaciones dentro del Plan DNIII-E.

Celestino Ávila Astudillo, general de División Diplomado de Estado Mayor y comandante del Ejército Mexicano, encabezó el evento donde también se realizó la entrega de menciones honoríficas; distintivo Covid-19, distinciones de desempeño de Plan DN-III-E, Operaciones, Ayuda Humanitaria a 54 efectivos de los 221 condecorados en toda la República Mexicana; asimismo, se entregaron reconocimientos a nueve binomios canófilos.

Durante su discurso, Ávila Astudillo mencionó la creación del Batallón de Atención a Emergencias y aseguró que su función es atender a la población ante efectos ocasionados por fenómenos naturales o humanos; además, reconoció la asistencia de los países que conforman la Conferencia de Ejércitos Americanos.

En las casi seis décadas, las participaciones más destacadas del personal militar han sido en los terremotos en la CDMX, el huracán Paulina en 1997, el sismo de Oaxaca en el año 1999; las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tabasco en ese mismo año, y la más reciente con atención la pandemia de Covid-19.

Autoridades castrenses informaron que, en lo que va del año, este Plan se ha activado en dos mil 640 emergencias con la intervención de 159 mil 753 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como en el auxilio a la población durante el huracán Otis en el estado de Guerrero.

Se dio a conocer que, en los últimos 28 años, se otorgó apoyo internacional a 30 países durante 95 sucesos, de los cuales 52 fueron en la presente administración.

Ávila Astudillo recordó que el Plan DNIII consta de tres fases: prevención, auxilio y recuperación e invitó a continuar unidos, tanto la sociedad, autoridades y Ejército, porque “somos más fuertes juntos, somos la gran fuerza de México”.

Por su parte, el binomio canófilo reconocido y soldado de infantería, Marcos Enríquez Escamilla, explicó que conoció a Calavera, su can y compañera, hace poco más de un año. En entrevista con La Razón, explicó que en ese lapso ha podido salvar a tres personas durante un incendio forestal y que la moral le sube tras horas de trabajo cuando las infancias les sonríen, pues dijo: “Ahí te das cuenta de que haces un buen trabajo”.

Raylander Navarrete, teniente de la Fuerza Aérea, dijo: “México es un país donde abundan los desastres naturales y la intención del Plan DNIII-E es que cada vez que haya una emergencia, tengan por seguro que estaremos con la población”.