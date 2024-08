En último foro sobre la Judicial, Morena niega cambios a ultranza

En el último foro con miras a reformar el sistema judicial del país, Morena afianzó su postura de emprender cambios porque no caerá en el “misticismo de lo intocado”, sin embargo, también descartó que vaya por cambios a “ultranza”.

Entre protestas y más reclamos, fue el estado de Sinaloa la sede del último ejercicio de escucha para la Cámara de Diputados antes de llevar a votación la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el mandatario federal; esta vez, se habló sobre la impartición de justicia y seguridad pública.

El coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, ratificó que el proyecto legislativo considerará las opiniones que se recibieron el último mes a lo largo de los nueve foros nacionales.

“En los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, que es nuestra responsabilidad, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando derivado de estos foros, donde no hubo oídos sordos. Claro, en un ejercicio de aproximaciones sucesivas, no podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de modificar completamente todo a ultranza”, dijo.

A lo largo del debate que se dio en el foro, varias voces coincidieron en señalar que muchas veces no se concreta la justicia por responsabilidad de las fiscalías más allá de los jueces, pues ellas son las encargadas de presentar e integrar los casos y elementos a partir de los cuales se toman decisiones.

Leslie Jiménez Urzúa, de Impunidad Cero, señaló que las fiscalías en el país carecen de un sistema de carreras; que en muchas áreas los policías no están facultados ni preparados para iniciar investigaciones. A partir de esto, reclamó que ambos temas no sean contemplados en la reforma, cuando a su parecer son necesarios, pues deriva en largos tiempos y tratos revictimizantes para las víctimas y su derecho de acceso a la justicia.

“Actualmente, como está la iniciativa, las fiscalías son inexistentes, no están contempladas… Mientras estamos aquí sentados, algunos en sus teléfonos, tomándose fotos, hay personas que han vivido un delito, extorsión, violación, feminicidio, homicidio, delitos cotidianos y que van a tener que enfrentarse el día de hoy en su jueves, en lugar de irse ahorita a comer mariscos, van a estar en el Ministerio por lo menos unas diez horas en lo que se les atiende… Literalmente es perder tu tarde, en lo que te revictimizan, te traen de un lado para otro, el perito no tiene con qué imprimir, el perito no tiene cómo revisarte, los médicos legistas tampoco tienen materiales para poder revisarte y entonces, si estamos hablando de un sistema integral de justicia es importante que tomemos en cuenta eso”, reclamó Urzúa.

La exfiscal Ernestina Godoy también se pronunció por fortalecer a las fiscalías y atender las aristas involucradas más allá de lo penal, como lo civil o lo familiar. Como parte de esto, comentó que a raíz de esta reforma constitucional se tendrán que hacer otras a por lo menos 18 leyes secundarias.

Mientras ocurría el foro, trabajadores del Poder Judicial (PJ) se manifestaron afuera del Congreso local e ingresaron por la fuerza únicamente hasta el lobby para denunciar que no hubo diálogo abierto.

Se espera que a partir de hoy, y hasta el 15 de agosto, se comience a analizar los resultados de los foros y se replanteen cambios a la reforma inicial, con lo cual la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja dejará un dictamen que podrá ser aprobado a partir de septiembre por el pleno.