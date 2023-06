Fox anuncia apoyo a Xóchitl Gálvez para entrar a conferencia de AMLO; 'es a la distancia', aclaran

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, expresó su apoyo a la senadora panista Xóchitl Gálvez en su intento de entrar a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador con una orden de un juez.

"Ahí estaremos", escribió Vicente Fox en redes sociales.

Con sus declaraciones, Fox Quesada respondió a la convocatoria del líder de jóvenes de la Sociedad Civil México, Carlos Moris, quien adelantó que este lunes irá a Palacio Nacional para respaldar a la legisladora.

“El lunes estaremos acompañando a la senadora Xóchitl Gálvez a Palacio Nacional, iremos en calidad de ciudadanos acompañando a otra ciudadana”, escribió el líder de jóvenes de la Sociedad Civil México, Carlos Moris.

AHI ESTAREMOS !! https://t.co/bkd5gyHJ9q — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 11, 2023

Vicente Fox apoyará a la distancia

Más tarde, la misma senadora aclaró que el apoyo de Fox es a la distancia.

"Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. No me acompañará el próximo lunes", escribió en redes sociales.

Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia.



No me acompañará el próximo lunes.https://t.co/jBDGZifTYD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 11, 2023

Xóchitl Gálvez anunció que un juez le otorgó el amparo que le permitirá ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina de AMLO, quien acusó a la panista de proponer la eliminación de los programas sociales a los adultos mayores.

“Derivado del juicio de amparo 1991/2022, un juez reconoce mi derecho de réplica en la conferencia 'mañanera' del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello asistiré a la puerta de Palacio Nacional el lunes 12 de junio, a las 5:30 horas, para poder ejercer mi derecho”, señaló la senadora panista.

Respetuosamente, he notificado a Palacio Nacional que asistiré el lunes para ejercer mi #DerechoDeRéplica.#XóchitlALaMañanera



C.C.P @JesusRCuevas pic.twitter.com/dt6gon6bDs — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 9, 2023

Posteriormente, acusó que "desde Palacio Nacional, están convocando provocadores haciéndolos pasar por 'pueblo' a impedirme el acceso para hacer valer mi Derecho de Réplica".

Pero, afirmó que no tiene miedo.

Me informan que, desde Palacio Nacional, están convocando provocadores haciéndolos pasar por “pueblo” a impedirme el acceso para hacer valer mi #DerechoDeRéplica.



¡Nada que temer! Seré respetuosa. Nos vemos el lunes. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 10, 2023

