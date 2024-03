Frenan a Movimiento Ciudadano por no cumplir con paridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) echó abajo dos candidaturas de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado, las de Alberto Esquer, en Jalisco, y de Eliseo Fernández, en Campeche –este último fue candidato a gobernador–, pues el partido naranja no cumplió con el principio de paridad de género, que lo obligaba a postular a mujeres en entidades de alta competitividad.

Así, el Consejo General del órgano electoral hizo la sustitución de registro de las primeras fórmulas del partido naranja a la Cámara alta.

En Jalisco, el lugar de Alberto Esquer será ocupado por Mirza Flores y en Campeche la candidatura de Eliseo Fernández será ocupada por Dulce María Dorantes.

MC adelantó que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la discusión de los cambios, la consejera Claudia Zavala reconoció que la paridad en las postulaciones y la participación de las mujeres, de manera efectiva, ha generado tensión e impugnaciones de los partidos políticos.

“El Tribunal Electoral tendrá que resolver lo procedente, conforme a las impugnaciones. Hay una jurisprudencia, que es muy clara, en el sentido de qué consecuencias se pueden asumir si no se cumple con los términos de la paridad. Yo lamento mucho que el partido político no haya instrumentado los procedimientos para poder cumplir con sus deberes”, dijo.

En respuesta, la consejera del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano ante el INE, Ivonne Ortega, cuestionó a las consejeras electorales y les pidió definir su posicionamiento sobre la paridad de género en candidaturas a diferentes cargos de elección popular.

“¿El espíritu del feminismo es poner la cara y decir: ‘estamos cumpliendo con las candidaturas’, o queremos realmente que las mujeres estén en los espacios de decisión? Yo voy a poner mi ejemplo. Bendito Dios, no eran consejeras ustedes cuando yo fui candidata a presidenta municipal porque, si no, desde su óptica yo no hubiera podido competir”, reprochó.

La consejera Dania Ravel le respondió a la diputada Ivonne Ortega: “Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que busca el feminismo, si pudiéramos sintetizarlo en una sola idea, es generar condiciones de igualdad para las mujeres. Y a mí me parece muy doloroso que se lamente que hayamos consejeras electorales aquí en esta democracia, en esta herradura de la democracia”, expuso.

La discusión de la paridad de género se recorrió en el orden del día para su análisis al principio de la sesión y no al final, como se tenía agendado.

Al hacer uso de la palabra, la consejera Carla Humphrey declaró que todos los partidos políticos conocían los tiempos y los procedimientos para cumplir con la postulación de mujeres candidatas.

“Estamos hoy a 21 de marzo, sin tener claridad de cuáles son las personas registradas para contender por los cargos de elección popular y la ley establece claramente la salida, precisamente, porque ha sido constante el que los partidos políticos, pues, intenten burlar con distinto tipo de estrategias, el postular a las mujeres”, sostuvo.

Después de la votación que obliga a Movimiento Ciudadano a sustituir a dos hombres por dos mujeres candidatas al Senado, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, explicó el trabajo que se hizo en favor de la paridad.

“Se puede sustituir, porque tienes otros supuestos no solamente por actuación del tribunal. Tienes por la renuncia al cargo, por un fallecimiento o inhabilitación médica; es decir, hay varias consideraciones que sí, jurídicamente están contemplando solamente que hay un límite para poder decidir que se reimprima,” concluyó.