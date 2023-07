Frente Amplio hace guiño a emecistas; llama a dirimir sus diferencias internas

Los dirigentes nacionales de los partidos que conforman el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, insistieron en su llamado a que Movimiento Ciudadano (MC) dirima sus diferencias internas y se sume al frente, ahora que ha habido expresiones internas que han señalado que sí lo debe hacer.

No obstante, el dirigente emecista, Dante Delgado, refrendó ayer mismo su posición de no ir con la alianza de oposición, con un comentario que colocó en sus redes sociales y con el cual dejó ver su decisión de que su partido no se sumará al Frente Amplio. “Desde Veracruz, el cielo nos recuerda que #ElFuturoEsNaranja. Que tengan excelente día, mis amigas y amigos”, escribió.

Al asistir a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), donde presentaron el convenio para registrar el Frente Amplio por México entre las tres fuerzas políticas, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano dieron la bienvenida a la participación de más partidos.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, expuso que, así como tres institutos políticos están aliados con organizaciones de la sociedad civil —resaltó que 100 los acompañaron cuando se presentó el método de selección del representante del frente—, ahora ya hay voces de MC que ven de manera positiva una alianza más amplia de la oposición.

“Ya hasta del partido que se había resistido, de MC, hay voces importantes que ven con buenos ojos el que se construya un más amplio frente opositor y nosotros le damos la bienvenida a esas voces, porque son necesarias”, dijo.

Recordó que en el 2021 lo idóneo hubiera sido que PAN, PRI y PRD participaran en una alianza electoral junto con MC, lo que les hubiera permitido tener la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.

Gráfico

“Desde el 2021 había voces que decían que había que ir juntos. Por eso festejamos que haya voces del partido Movimiento Ciudadano que digan que hay que ir juntos”, señaló el dirigente del blanquiazul, luego de que la semana pasada el senador emecista Clemente Castañeda abrió la posibilidad de sumarse al Frente Amplio con la candidatura de Xóchitl Gálvez.

En el mismo sentido se expresó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo que están a la expectativa de que se incorporen aquellos que se han abstenido de sumarse al frente opositor.

“Estamos abiertos, refrendamos que nuestro proceso sea engrosado con nuevos afluentes político; no estamos esperando más que ojalá los otros que se han abstenido de caminar junto con nosotros tomen una buena decisión por el bien del país. Ya modificamos el escenario político, estamos seguros de que estamos metidos en la pelea”, declaró.

Un paso al frente

El PAN, el PRI y el PRD hicieron un llamado a MC a arreglar sus problemas internos, para unirse a Va por México rumbo al 2024.

En entrevista con La Razón, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que en el Frente Amplio por México caben todos y por ello han invitado a MC a que se sume. “Tendrán que dirimir sus diferencias entre ellos, porque finalmente lo que vimos fue la declaración de un grupo contra otro grupo”, resaltó.

Señaló que las puertas están abiertas para los que quieran sumar y construir, que quieran que el país cambie y mejore.

Respecto a la pugna interna en MC, indicó que fue Dante Delgado quien dijo que Xóchitl Gálvez es su amiga, pues tiene cercanía tanto con él como con el senador Clemente Castañeda, ambos confrontados hoy por la simpatía por la panista.

“Entonces, eso es algo que vino a cambiarles porque antes, como que cuando veían a alguien muy panista o alguien muy del PRI, no lo aceptaban”; sin embargo, aclaró que al ver a una persona que ha sido su compañera, que tiene amistad cercana con ellos, cimbró a su fuerza política.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que en MC se está dando un debate interno muy fuerte entre dirigentes que están por que el instituto político no se aísle, como lo dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Que jueguen dando un paso al frente, se incorporen en la lucha por construir una unidad amplia de toda la oposición frente al riesgo que tenemos como país, y que la voz de un gobernador de un estado como Jalisco no es una cosa menor, al igual que lo había dicho un día antes el coordinador de los senadores del partido de MC”, indicó.

Al referirse al tema, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, celebró la visión del gobernador Alfaro para equilibrar las fuerzas rumbo al 2024. “Sería muy pertinente la reflexión de la dirigencia para poder incorporarse a este Frente Amplio. Todos somos necesarios, nadie sobra”, dijo.