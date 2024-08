Frente Cívico Nacional amenaza con bloquear Cámara de Diputados para evitar toma de posesión de Claudia Sheinbaum

El vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo hizo un llamado a Morena a respetar el proceso legislativo y no aprobar en fast track reformas a organismos autónomos y al Poder Judicial, de lo contrario tomarán el Senado de la República para que no se lleve a cabo y la Cámara de Diputados para evitar la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México.

En un videomensaje recordó que alistan una movilización el 8 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado de la República para defender la democracia del país, sin embargo, aseguró que la van a adelantar si Morena y aliados insisten en aprobar las siguientes semanas las iniciativas de reforma.

“En Morena están intentando acelerar el proceso, pues en una semana quieren aprobar todo, por ello hacemos un llamado a Morena a que respete el proceso parlamentario, ya que de no hacerlo, adelantamos la movilización y tomaremos el Senado de la República para que no se aprueben las reformas. De una vez lo decimos, si no se hacen, vamos a convocar San Lázaro para evitar que tome protesta Claudia Sheinbaum.

Mencionó que no pueden seguir actuando de manera pasiva, ante las amenazas que se vienen por parte de Morena, pues aseveró que no se van a dejar, ni bajar la guardia; ya que sostuvo que no se puede doblar, ni comprar a todos.

“Estamos viviendo días muy difíciles e intensos, estamos viviendo algo que se llama cambio de régimen. El Gobierno de Morena, de López Obrador, está dando pasos concretos, específicos y cambiar al México que todos conocemos; pero no para bien, sino para mal, para afianzar su autoritaritarismo y una serie de retrocesos a avances que ya se habían tenido”, explicó.

Detalló que desean instalar el país de un solo poder, un solo partido y un pensamiento único; por lo que quieren aplastar y a todos aquellos que no piensen como ellos de manera autoritaria.

Mencionó que, junto con las autoridades electorales están reduciendo a los que votaron en contra a la nada, además, que están comprando senadores, impugnando elecciones donde perdieron, intentando arrebatar los triunfos que fueron concedidos a la oposición. “Es con dinero, amenazas y ofertas corruptoras que intentan tener una mayoría que no se les dio en las urnas.

Dijo que es triste ver que las instituciones que se hicieron para garantizar un sistema democrático en México. se estén prestando para el golpe a la democracia y a la Constitución. Por ello, comentó que no se pueden ver las cosas como antes, ya que el país cambió para mal y por ello, se requiere de una reorganización.

“Necesitamos convertir esta organizaciòn en reorganización, por eso, hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría para enfrentar a un poder autoritario; por eso, queremos hacer un llamado para que en lo's próximos días los distintos movimientos y organizaciones nos demos un espacio para crear un frente nacional de resistencia, por la recuperación de la democracia”, dijo.

Indicó que todas las iniciativas son bienvenidas por parte del Frente Cívico Nacional, ya que se requieren fuerzas para resistir y recuperar la democracia del país, por ello, dijo que la construcción del frente es una tarea central del nuevo periodo que va a vivir México.

También, hizo un llamado a la defensa del Poder Judicial y no dejar solos a magistrados, jueces y ministros, pues es la última trinchera de la misma democracia.

Acosta Naranjo hizo un llamado de urgencia a la resistencia, para que todos los grupos sociales se reúnan en el país.

