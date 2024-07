Frente de la Marea Rosa da primer paso para ser partido

El Frente Cívico Nacional, la mayor de las seis agrupaciones pertenecientes a la sociedad civil que conforman la Marea Rosa, la cual ha tenido notoria visibilidad en el proceso electoral de este año, se encamina en una ruta que lo llevará a transformarse en una agrupación política de carácter nacional, paso previo a la constitución de un nuevo partido.

El vocero del Frente Cívico, Guadalupe Acosta Naranjo, subrayó que “hay un buen ánimo” y “vamos bien, en términos generales”, para tomar la decisión el próximo sábado, cuando sus simpatizantes de todo el país se reúnan para dicho propósito en la Ciudad de México.

Desde su punto de vista, formar un partido político no está contrapuesto con el trabajo de la sociedad civil. “Hay una parte importante que quiere que se haga una fuerza política; hay otros compañeros que sólo quieren que nos mantengamos en el ámbito del trabajo de la sociedad civil. Yo creo, en lo particular, que no se contrapone permanecer en el trabajo civil y, además, en ser una nueva fuerza política, porque no son contradictorios”, expuso.

Adelantó a La Razón que la reunión del sábado entre integrantes del movimiento identificado en la Marea Rosa, que surgió durante el proceso electoral actual, será abierta y transmitida, ya que desean que todo sea transparente; además, en el encuentro habrá mesas de trabajo para llegar a una conclusión final.

La reunión está prevista para realizarse el sábado 6 de julio en el gimnasio Juan de la Barrera, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que el Frente Cívico Nacional realizó la convocatoria para sus agremiados en las 32 entidades del país.

Hasta el martes pasado había un registro de mil 800 personas que buscan asistir. “Lo vamos a resolver el próximo sábado, pero vamos bien en términos generales. Hay un buen ánimo de los compañeros, están llegando a la reunión (…) ya llegaron gente de los 32 estados; tenemos ya registrados más de mil 800 personas”, destacó.

Al preguntarle sobre la participación de políticos ya experimentados en la posible nueva fuerza política, Acosta Naranjo mencionó que se espera que haya todo tipo de participación, ya que es un proyecto ciudadano donde caben todos. “Va a haber de todo, va a haber gente que está queriendo participar por primera ocasión, y hay gente que ya tiene experiencia; nosotros no tenemos contradicción entre las dos cosas”.

En semanas previas, otro de los voceros de esta agrupación, Amado Avendaño, aseguró que el Frente Cívico es la organización que cuenta con la más amplia estructura a nivel nacional para formar una fuerza política, debido a que, dijo, tienen miles de integrantes en el país.

La posibilidad de crear un nuevo partido se da luego de la gran participación que hubo en las marchas ciudadanos en la Ciudad de México, principalmente, y en otros estados del país, por temas como la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la autonomía de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) o el apoyo que se dio a los excandidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

La Marea Rosa está conformada por seis agrupaciones civiles, aglutinadas en Unid@s, algunas con antecedentes de filiación partidista entre sus impulsores.