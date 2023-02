Fuga en Teoloyucan deja sin agua a miles de mexiquenses; reparación tardará 48 horas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) coordina los trabajos de reparación de la fuga que se produjo ayer en el acueducto del Ramal Teoloyucan, que obligó a suspender la operación de los pozos del Ramal Tizayuca Pachuca y Teoloyucan, así como de la Planta de Bombeo Coyotepec.

Con dichas maniobras, se disminuyó la entrega de agua en bloque en aproximadamente mil 900 litros por segundo a la planta Barrientos, la cual, suministra al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Comisión del Agua del Estado de México,.

En redes sociales decenas de personas han denunciado que no tienen suministro desde ayer por la mañana, aparte que no se avisó del recorte, lo que tampoco dio tiempo para apartar agua en cubetas o tambos.

La #Conagua, a través del #OCAVM, realiza trabajos de reparación de la fuga que se presentó el día de ayer en el Ramal Teoloyucan. Se mantiene coordinación con @SacmexCDMX y @CaemEdomex para disminuir afectaciones a la población durante las obras, que podrían concluir en 48 hrs. — Conagua (@conagua_mx) February 10, 2023

“Ya nos acabamos el agua del tinaco desde ayer y aún no cae nada de agua ahorita, no sabemos cuando vaya a llegar porque no nos avisaron que la quitarían. Es un problema porque no nos hemos bañado y solo queda agua para el baño”, dijo un habitante de Tultitlán.

La disminución de caudal podría afectar parcialmente a las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, así como a los municipios de Atizapán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Naucalpan, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Tultitlán y Zumpango, del Estado de México.

Actualmente, se realiza el vaciado del acueducto y del agua en la zona de la fuga, para poder realizar las reparaciones, que podrían llevar 48 horas.

