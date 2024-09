Sin fundamento legal suspensión definitiva de jueza a reforma judicial: AMLO

Luego de denunciar que ha habido muchas mentiras y manipulación sobre el tema de la reforma judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no hay fundamento legal en la suspensión definitiva que emitió ayer la juez Martha Magaña, para frenar la enmienda aprobada en la Cámara de Diputados y discutida en comisiones del Senado.

"Es lo que acaba de hacer una juez, de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo, o sea, hace falta más información", afirmó AMLO en la conferencia de prensa matutina, al subrayar que el Poder Judicial ha trabajado en contra de los intereses del pueblo y atendiendo al poder económico, político y a la delincuencia organizada.

La jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Magaña concedió un amparo definitivo a cuatro jueces para frenar por tiempo indefinido la reforma judicial, de lo contrario se incurrirá en desacato y se daría vista al Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad.

Los promoventes del amparo señalaron que se les pretende cesar de sus cargos sin derecho de audiencia y sin indemnización, mediante la reforma al sistema judicial mexicano.

Al respecto, AMLO enfatizó que "ha habido mucha manipulación en este caso, se han dicho muchas mentiras, por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo federal. Lo que queremos es que sea un Poder Judicial independiente del poder económico, del Ejecutivo y del que ejercen los de la delincuencia organizada".

AMLO comentó también la manifestación que realizarán este jueves los jóvenes estudiantes de derecho que se van a manifestar a favor de la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes aseguró que esta norma los va a beneficiar porque ya no necesitarán "palancas" para ser jueces, magistrados o ministros.

Hoy va a haber manifestación de estudiantes que están a favor de la reforma, porque les va a ayudar a ellos, imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos. No van a tener muchos problemas en cumplirlos y se van a presentar para ser jueces, ministros, magistrados. Si ya son abogados, no van a necesitar palancas, no hay influyentismo