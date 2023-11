Indira Kempis se registra como precandidata presidencial por MC; denuncia amenazas

La senadora por Nuevo León Indira Kempis se registró este domingo como precandidata a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), sobre lo cual, dijo: “soy la futura presidenta de México”.

A través de su perfil de X, la senadora publicó una fotografía con el certificado de registro a la precandidatura de la Presidencia entregada por la dirigencia de Movimiento Ciudadano, la cual acompañó con la leyenda: “Hecho está. Soy la futura presidenta de México”.

“Tenemos nuestra llave porque es CON USTEDES. Tres mujeres en la boleta histórica de nuestro país”, abundó, en referencia a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, las candidatas presidenciales por el Frente Amplio por México y Morena, respectivamente.

“Estamos en el malentendido [de] que los partidos políticos son el futuro de México. Ya no lo son: el futuro de la política es de las personas, de las personas congruentes, consistentes con sus causas. Y hoy mismo, nuestro juego, nuestra militancia, nuestras ganas de crear un futuro está del lado de la gente de México”, dijo la senadora a medios previo a su registro.

Este domingo 12 de noviembre es el único día que asignó Movimiento Ciudadano para concretar el registro de los precandidatos presidenciales. Además de Indira Kempis, Samuel García también se registró este día, mientras que otros perfiles considerados no se han pronunciado.

Denuncia amenazas por razón de género

Al inicio de los registros en la sede emecista, fue la primera en formalizar su trámite, incluso antes del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Esta es una convocatoria abierta y un proceso que tiene que ser transparente y limpio, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos ”, aseveró.

La senadora acusó: “Hay amenazas reales que recibí, dentro y fuera del partido, pero por eso les digo, no querían que llegáramos, aquí estamos y no nos vamos”.

Por ello, aseguró que en 2024 surgirá la primera presidenta de México, porque ella será la tercera mujer en registrarse para contender por la máxima magistratura del país.

“Voy a ser parte de este proceso, confío en mis compañeras y compañeros porque los conozco, pero también sé que el sistema político hoy sobrevive a dedazos, a dedazos se quieren acabar el país, así que hago un llamado a la gente de la Comisión encargada para que haga lo que tenga qué hacer para ajustarse al estado de derecho y no a una línea, a un dedo, no a un pacto”, manifestó.

Con información de Magali Juárez.

