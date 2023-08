‘Gané la apuesta’: AMLO, sobre designación de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves ganar la apuesta que hizo sobre que Xóchitl Gálvez sería, por dedazo, la candidata presidencial del Frente Amplio por México.

“¡Gané la apuesta! No vayan a decir que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer”, festejó AMLO en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera.

AMLO comentó que dicha situación no se había visto "nunca en la historia" del país, y que eso ya estaba decidido por parte de las cúpulas, por lo que el proceso de elección del FAM fue mera "simulación", y que la decisión se tomó porque hay "votos que cuentan y votos que pesan".

“¿Cómo queda el PRI, Presidente?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“No, no me meto en eso, nada más es decirles que es lamentable porque es un asunto copular, arriba, es el gerente Claudio (X. González). Nuca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación, pura declinación. Se los dije, se los dije”, respondió AMLO.

AMLO declaró que lo acontecido el miércoles en la sede nacional del PRI donde se anunció la salida de Paredes del proceso interno del bloque opositor para sumarse a la panista Xóchitl Gálvez, fue un desfigure completo.

“Y lo que vimos ahora una comedia, una farsa, o sea, se les complicó un poco porque pensaron que con la publicidad se iba a inflar el globo, pero no, entones sugirieron que podían perder y empezaron a operar”, señaló el mandatario.

Expuso que “lo mismo con la señora Beatriz, un desfigure completo, es el presidente del PRI diciendo: ‘ya ni modo Beatriz, nos ganaron’. O sea y ya no van a la última parte porque la gente no sabe que lo que tenían pactado en el acuerdo, era que además de la encuesta, tenía que haber una elección de los que se inscribieron en el proceso”.

Exhibió la encuesta en donde Xóchitl Gálvez ganó con 57 por ciento, mientras Beatriz Paredes obtuvo 42 puntos; “sale así y ya no van al siguiente paso, ya hay una cargada a favor de una señora”.

Resaltó que personajes como Francisco Labastida Ochoa que enfrentó al panista Vicente Fox en el 2000 aparece expresando su apoyo “a quien no puedo mencionar (Xóchitl), pero como la cargada de antes, o sea una cosa kafkiana”.

AMLO reiteró que en el movimiento de la Cuarta Transformación “no hay dedazo” y será el pueblo de México que decida, a través de una encuesta, al candidato de Morena.

“¿Qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Está al servicio de los de arriba, de los que impusieron al Presidente, es un empleado. Por eso, lo mejor es la democracia, siempre”

En su caso, AMLO insistió “no hay dedazo, no estoy influyendo y no tengo doble discurso porque no soy hipócrita. Por eso no han podido con nosotros, si fuésemos iguales que ellos yo no estaría aquí.

“Cuando dijimos no hay dedazo va a ser la gente que va a decidir en una encuesta, el pueblo debe decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso”, finalizó AMLO.

