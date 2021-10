"Vamos de gane" con Sí por México, afirma López Obrador

Al referirse a la reciente reunión de la organización Sí por México, que llamó a una gran coalición para recuperar el poder en 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su Gobierno "va de gane", pues se han arrepentido en sus decisiones.

"Ayer se reunieron para llamar a que nos van a quitar el Gobierno en 2024. Ya vamos de gane porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación de mandato, pero ya se arrepintieron y ahora será hasta el 2024". Andrés Manuel López Obrador

Destacó que la administración avanza con el apoyo del pueblo, que todos los días le da fortaleza; "por eso me siento seguro, porque tengo ese escudo protector, mi ángel de la guarda. Tengo muchos que me dicen adelante estamos con usted, me desea lo mejor y bendiciones", expresó AMLO.

Durante la conferencia matutina, López Obrador opinó que el periodo neoliberal ocasionó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volviera individualista.

“La UNAM perdió su esencia, se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales; ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, ya el derecho agrario es historia, todo es mercantil, civil, penal”, señaló.

EASZ