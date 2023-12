Garantizada reserva petrolera hasta 30 años, destaca AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene garantizado una reserva de petróleo para los próximos 30 años y dijo que le gustaría que ya no se usara más el hidrocarburo y otros recursos no renovables, pese a reconocer que el proceso para cambiarlo por energías limpias llevará un tiempo.

MÁS INFORMACIÓN Habrá autosuficiencia energética y gasolina hasta para exportar en 2025

“Hay quienes sostienen y a mí me gustaría mucho de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana.

#ConferenciaPresidente | Martes 19 de diciembre de 2023 https://t.co/FXUo2dhejc — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 19, 2023

“Entonces cuando menos tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración”, afirmó AMLO en la habitual conferencia de prensa mañanera.

Destacó que lo más importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y se tuvo la suerte de encontrar el hidrocarburo en aguas someras en la zona de Campeche.

“Hay una reserva de petróleo que nos permite contra con este hidrocarburo hasta por 25-30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problemas de que no se cuente con el petróleo”, subrayó.

El mandatario federal dejó en claro que su gobierno ha actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita para cuidar este combustible, contrario a lo que se hizo en sexenios anteriores.

“Con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos y hasta más, y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita, para cuidarlo y es una herencia de las nuevas generaciones que se debe cuidar”, dijo.

López Obrador hizo énfasis en la eficiencia en el manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) donde se acabó la corrupción, además de que se invertía mucho dinero en regiones que no tenían el hidrocarburo o costaba mucho su extracción porque “no les importaba extraerlo sino entregar los contratos a empresas particulares”.

Opinó que era un negocio para las compañías petroleras y malo para la hacienda pública. “Nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte o en las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta sacarlo”.

Por último, explicó que ahora cuesta menos extraer el petróleo, ya que antes era de 15 o 20 dólares por barril, en la actualidad “nos está costando 8 dólares extraer un barril de petróleo. Hay más eficiencia porque no hay corrupción y se fortalece a Pemex”.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

fgr