Horas antes de recibir sentencia por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, envió una carta al juez Brian Cogan, en la que insiste en su inocencia.

César de Castro, abogado del exfuncionario, hizo llegar este martes la misiva al tribunal en Nueva York, donde este miércoles 16 de octubre se llevará a cabo la audiencia condenatoria por los delitos que pesan en su contra desde febrero de 2023.

‼️Genaro García Luna pide clemencia al juez en carta escrita a mano:

1. Afirma que está "fuera de realidad" que pudiera tener nexos con el narcotráfico, cuando estaba a sujeto a altos controles de seguridad. Los fiscales justo acusan que traicionó esa confianza.

¿Qué dice la última carta de Genaro García Luna?

Tal como lo hizo en una carta que se hizo pública hace un mes, el 17 de septiembre, Genaro García Luna insistió en su inocencia; no obstante, en el último escrito, afirma que las acusaciones en su contra están "fuera de la realidad" , pues como funcionario de alto nivel, siempre manejó, bajo escrutinio constante, información sensible sobre la seguridad de México y Estados Unidos.

"Imposible tener ese nivel de responsabilidad, de información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel, y al mismo tiempo tener contacto o vínculos criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de la realidad", afirma.

En la imagen, una ilustración de Genaro García Luna en una audiencia de 2021. Foto: Reuters

En el documento de cinco páginas, García Luna se ufana de haber sido el funcionario mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en Estados Unidos y Europa por el combate al terrorismo y narcotráfico.

"Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas", señala.

¿Qué se espera de la audiencia de García Luna?

Este miércoles 16 de octubre se tiene previsto que Genaro García Luna reciba sentencia por narcotráfico , delincuencia organizada y otros delitos por los que fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York.

García Luna está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD Brooklyn), donde, según menciona el mismo exfuncionario en su última carta, se encuentra en "condiciones infrahumanas" desde hace 58 meses.

Originalmente, la audiencia estaba programada para el pasado 9 de octubre; no obstante, fue aplazada por quinta vez para este miércoles 16 de octubre en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde García Luna se presentará vestido de civil y tendrá derecho a hablar, en lo que se presume sería su última aparición pública .

Brian Cogan, el mismo juez que dictó condena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán, será el encargado de dictar la sentencia condenatoria de García Luna, que puede ser de sólo 20 años, como solicitó su defensa, o cadena perpetua solicitado por la Fiscalía de Estados Unidos.

cehr