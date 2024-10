Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad federal, es sentenciado a 38 años de cárcel

Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad federal en el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de cárcel, luego de que se le encontró culpable de cinco 5 cargos relacionados con el narcotráfico.

Así lo confirmó la Fiscalía de los Estados Unidos, al detallar que el juez de distrito Brian Cogan condenó al exfuncionario a 460 meses de prisión y a una multa de 2 millones de dólares.

Lo anterior, por los delitos de participar en una empresa delictiva continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.

Este martes 15 de octubre, Genaro García Luna suplicó clemencia al juez de la Corte de Distrito de Nueva York, Brian Cogan, para que su condena sea corta y le permitiera regresar con su familia lo más pronto posible, ya que, aseguró, “no soy una amenaza” para la sociedad.

Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas