Gertz Manero no ha cometido delitos graves, por eso no se pide su remoción: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta ahora, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha incurrido en ningún delito grave que provoque su remoción.

“En el caso del fiscal lo puede proponer el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves, nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves, se puede denunciar y somos libres y no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar, entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso no he solicitado la remoción del fiscal”, aseguró el presidente de la República.

López Obrador reiteró que todos los servidores públicos pueden ser sometidos a juicio, incluido el Presidente. Al recordar que fue una de las reformas impulsadas por su gobierno, dijo que el fuero se eliminó, lo cual no es cierto, solo se ampliaron los delitos por los que pueden ser juzgados el Ejecutivo federal y los legisladores. Señaló que todos los ciudadanos pueden presentar las denuncias correspondientes, pero deben ser probadas.

Tampoco -insistió- hay una ausencia de poderes en el país, ni siquiera manifestaciones en contra del gobierno.

“Y cada quien tiene su manera de pensar, yo como presidente y responsable de la gobernabilidad del país tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad, en México aunque no les guste a nuestros adversarios tenemos paz, tranquilidad, quisiera yo que fuese plena, trabajo todos los días con ese propósito, pero no es que vivamos en la anarquía en el desorden, ¿cuántas manifestaciones en contra del gobierno ha habido?”, preguntó el mandatario.

Luego reconoció que sí ha habido manifestaciones que han tenido una importante convocatoria, como las marchas feministas, que primero dijo no eran contra su administración y luego reconoció que sí. “¿cuántas veces han llenado el zócalo para protestar en contra del gobierno?, lo han hecho las mujeres, esa es una lucha no en contra del gobierno, bueno sí también en contra del gobierno, y en defensa de sus derechos legítimos”, explicó.

