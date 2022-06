Exhiben presuntas llamadas entre Alejandro Gertz Manero y el papá de Emilio Lozoya

Este jueves se dieron a conocer nuevas filtraciones de presuntas conversaciones telefónicas de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), así como del subprocurador Juan Ramos, negociando con Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En uno de los audios difundidos en el programa radiofónico del periodista Carlos Loret de Mola, supuestamente Gertz Manero le pidió al padre de Emilio Lozoya Austin desistirse de un amparo y le reclamó que no le comunicó la presentación del mismo.

“No acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese… bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así no juego”, expresó el fiscal a Lozoya Thalmann. Por lo anterior, el padre del exdirector de Pemex le ofreció una disculpa.

“Que se desista del amparo, ya no metas a ese… por favor en frente porque las cosas las va a echar a perder… busca una gente decente que te defienda”, externó Gertz.

Cabe señalar que el cambio de defensa legal ocurrió en junio de 2020, el abogado Javier Coello informó que, derivado de diferencias sobre la estrategia de defensa, dejaría de representar a Lozoya.

En otra grabación se escucha a un empleado de la Fiscalía, quien le dice a Lozoya Thalmann que el fiscal “hizo algunos cuestionamientos para que se los entregáramos”.

En otro audio, el subprocurador Ramos le informa al papá de Enrique Lozoya lo que sucederá con su esposa, Gilda Austin: “Cuando ella llegue se lleva directo al juzgado”.

A principios de este mes, la FGR indicó que, hasta ese momento, el ex director de Pemex no ha cumplido con la reparación del daño en los procesos penales que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

¿Qué dicen las llamadas entre Alejandro Gertz Manero y el papá de Emilio Lozoya?

Llamada uno

Thalmann: Señor fiscal, a tus órdenes.



Gertz: Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de...



T: No, no, no.



G: Me lo acaban de notificar, eh.



T: Es un error. Se adelantaron. No lo hicieron con la autorización nuestra.



G: Nada más para que no vaya a haber una... yo no acepto dobles lenguajes, eh. Ni las jugadas de ese pinche bandido, del abogadete ese, eh.



T: Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una disculpa. Lo voy a reiterar en unos minutos, que se desista porque yo así no juego. Estamos muy agradecimos con la orientación y colaboración.



G: Que se desista del amparo. Ya no metas a ese cabrón, porque lo va a echar a perder. Busca a una gente decente que te defienda.



T: Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.

Llamada dos

T: Aquí molestándolo.



R: Estoy revisando.



T: Correcto.



R: ¿Quiere venir mañana?



T: ¿El viernes le parace bien? A las 11. A las 11 ahí estaremos. En España ya empezaron con casos de coronavirus. Pero ahí estaremos.

Llamada tres: Ramos-Thalmann

Thalmann: Licenciado, muy amable. Cumplo con lo indicado, ya empecé a localizar lo que usted me pidió. Acta de nacimiento, matrimonio, certificado médico y el comprobante de domicilio.

Ramos: Bien.

T: ¿Hay alguna noticia de cuándo llegaría?

-Silencio prolongado.

T: Lo que usted ordene, el señor fiscal y usted. No nos vayamos a cruzar.

R: No tengo noticias.

T: Quería ponerme a sus órdenes. ¿Quiere que vayamos?

R: No, eso lo deben tener ustedes para que cuando llegue su esposa, los abogados lo solicitan y acreditan lo que le dije. Ustedes lo tienen que tener. Para que se vaya adelantando.

T: Lo que usted ordene. Le reitero mi disculpa por mi ignorancia.

R: Cuando ella llegue, se lleva directo al juzgado.

T: ¿Nosotros debemos estar en el juzgado?

R: Sí.

T: ¿Ahí nos daría alguna indicación?

R: No, ahí les darán acceso a ella, a los que estén presentes. Nosotros no, porque si no va a parecer que somos su defensora.

T: No, no, no.

R: Se lo explico porque usted le lleva eso a su abogado. Ellos ya saben cómo presentarlo. Se lo comenta a su abogado, por si le pide más cosas.

T: Una disculpa... algo que usted supiera.

R: Si sabemos algo, le decimos.

T: Le agradecemos la paciencia. Siempre estuve en otras áreas. Nuestro agradecimiento.

