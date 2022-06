Ventilan audios de Gertz ahora de caso Lozoya: FGR investiga

Nuevas filtraciones con audios de conversaciones telefónicas privadas se dieron a conocer este jueves, en las que supuestamente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el subprocurador Juan Ramos, presuntamente negocian con Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En una de tres grabaciones difundidas en el programa radiofónico del periodista Carlos Loret de Mola, supuestamente Gertz Manero llama al padre de Lozoya Austin —este último detenido en el Reclusorio Norte— y le pide desistirse de un amparo, además de reclamarle que no le comunicó la presentación del mismo. También le plantea cambiar de abogado.

—Me acaban de notificar que tú y tú hijo se ampararon—, dijo el fiscal.

—Es un error, se adelantaron; no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra—, dijo Lozoya Thalmann.

—Bueno, nada más para que no vaya a haber un… Yo no aceptó dobles lenguajes, eh. Ni las jugadas de ese pin.. bandido del abogadete ese. Que se desista de inmediato, porque yo así no juego—, insistió Gertz.

—Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una altísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste—, añadió Lozoya.

—Ya no metas a ese cab… enfrente porque las cosas las va a echar a perder.

—Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una…

—Una gente decente que te defienda.

—Correcto, lo vamos a buscar. Te pido nomás tu comprensión para que sea gradual, lo más pronto posible.

Gráfico

A pesar que no se detalla el nombre del defensor, en junio del 2020 el abogado Javier Coello Trejo informó que, debido a diferencias sobre la estrategia de defensa, dejaría de representar a Lozoya Austin.

En el segundo audio se escucha una conversación presuntamente entre el fiscal especializado de Control Competencial, Juan Ramos —mano derecha de Gertz Manero—, conversando aparentemente con Lozoya Thalmann, quien fue secretario de Energía durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Lozoya Thalmann le manifiesta al fiscal algunas observaciones que le hicieron y que estaba revisando. Ramos le pregunta al supuesto padre del exfuncionario de Pemex si gusta acudir a su oficina al día siguiente o el viernes.

“A las 11:00 horas allí estaremos sin falta y, desde luego, muy agradecido. Le comento que para que ya no nos digan en México, en España ya empezaron con casos de coronavirus… pero ahí sin falta estaremos y atenderemos los cuestionamientos de inmediato”, externó Lozoya.

En la tercera grabación, el padre de Lozoya Austin habría llamado a Ramos para que les diera información supuestamente relacionada con el traslado de su esposa, Gilda Margarita Austin y Solís, a México, tras ser detenida en Alemania.

Por la noche, se dio a conocer que la FGR inició una carpeta de investigación por la nueva difusión de audios de la conversación que sostiene su titular con Lozoya Thalmann. Fuentes federales puntualizaron que la intervención de comunicaciones es un delito federal, pues para ello se requiere de una orden judicial.