Gil Zuarth acusa “retén” para dejar a Téllez fuera

Roberto Gil Zuarth, exsenador e impulsor de la campaña presidencial de la senadora Lilly Téllez, denunció que de manera intempestiva y sin aviso, el PAN cambió las reglas para seleccionar a su aspirante, ya que piden recabar el triple del padrón de esa fuerza política para poder participar, lo que deja fuera a políticos y candidaturas ciudadanas.

“Establecen una aduana, una especie de retén para no dejar pasar hoy a la única aspirante que tiene número para poder participar en un proceso de selección de candidatos. Amanecimos con la noticia de que va a haber un proceso que exige, entre otras cosas, reunir más de un millón de firmas, es decir, más de tres veces el padrón electoral del PAN”, aseveró.

En entrevista con Latinus señaló que eso nunca había sucedido en el partido, pues no está en las reglas estatutarias ni métodos extraordinarios, y no es posible que a estas alturas se le dé la espalda a una exigencia ciudadana de participación.

Dijo que es evidente que la normativa tiene dedicatoria, ya que es la única aspirante distinta a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Añadió que si se tiene la estructura del partido, se puede movilizar una estructura lista para recabar las firmas.

“Lilly tiene que organizar prácticamente un partido completo del tamaño, tres veces más grande que el PAN, sólo para poder registrarse al proceso interno. Además, hay una serie de incógnitas que no se entienden, pues no puede recabar firmas fueras de un proceso interno, es ilegal recabar dinero que se ocupa para recabarlas, no hay tiempo, ni garantías, ya que no se sabe cómo es ese proceso”, dijo.