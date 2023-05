Giran nueva orden de libertad para Héctor 'El Güero' Palma

Jesús Héctor Palma Salazar, mejor conocido como "El Güero" Palma, logró absolución de la acusación que se le imputó por homicidio calificado.

Es así que un juez del fuero común en Guerrero ordenó la liberación inmediata del narcotraficante.

Héctor Luis, El Güero, Palma Salazar salió la madrugada de este martes de la prisión del Altilplano, pero minutos después fue capturado nuevamente. Foto: Archivo.

El cargo contra Palma, es inválido

El Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala, dictó la resolución que prescribe que el cargo contra Palma Salazar, por el asesinato de nueve familiares, abogados y amigos de su rival Miguel Ángel Félix Gallardo, cometido en septiembre de 1992 en esa ciudad, es inválido.

Se informó que la boleta de libertad por prescripción de la acción penal fue notificada a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano con un horario de las 22:15 horas del miércoles, solicitando la liberación del sujeto durante las tres horas siguientes.

"Se requiere al Director del Cefereso para que, de forma inmediata, informe sobre la situación jurídica del quejoso, si fue puesto en libertad, o la causa legal que acredite su retención", indicó el juez Sexto de Distrito de Amparo en Toluca, Enrique Vázquez Pérez.

Un crimen cometido en 1992

La Fiscalía estatal buscaba que Palma recibiera el proceso como probable “responsable de la muerte del abogado Federico Alejando Livas Vera, así como de amigos y familiares del capo de capos”.

Cabe destacar que el crimen se cometió el 4 de septiembre de 1992, cuando nueve cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, donde las autoridades guerrerenses identificaron a las víctimas, entre ellos, Federico Alejandro Livas Vera, así como Alfredo Carrillo Solís, Ángel Gil Gamboa y Mario Domínguez Hernández.

. Foto: Cuartoscuro

Habla la defensa de Palma

Aunque se ordenó la libertad inmediata de Héctor ‘El Güero’ Palma, hasta el momento no ha ocurrido, y ante ello, la defensa del capo sinaloense, a las afueras del penal de “El Altiplano”, dijo que su cliente ha enfrentado diversas complicaciones de salud, producto de “la negligencia de autoridades del penal”.

Martín Hernández dijo que al interior del penal de máxima seguridad en el Estado de México, en diferentes ocasiones, su cliente ha estado a punto de perder la vida, y que aunque la libertad para Palma Salazar se otorgó desde ayer, hasta el momento esto no ha surgido, e incluso se encuentra preocupado por su cliente, ya que no sabe cómo se encuentra dentro.

“Hasta ayer el señor Palma estaba estable, pero no podemos decir que esté bien, no lo sé porque han sido días complicados. El penal de El Altiplano fue notificado a las 22:15 horas y se tenía un máximo de tres para cumplimentarlo. El plazo venció a la 1:00 de la madrugada de este jueves, pero hasta el momento Palma Salazar no ha sido liberado”, dijo la defensa.

Palma estuvo preso en México en 1995, después en Estados Unidos de 2007 a 2016, y luego regresó al penal del Altiplano. Es conocido como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México.