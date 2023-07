Gisselle Morán, fundadora y CEO de Real Estate Media Group apoya a Claudia Sheinbaum

La fundadora y CEO de Real Estate Media Group, Gisselle Morán Jiménez, apoya el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, así como al movimiento nacional “Por Ella por Todas”, Frente Nacional de Mujeres, para que en el 2024 México tenga a la primera presidenta en su historia y a la mujer que sostiene como bandera en su mano izquierda el Bienestar Social para todas y todos los habitantes del país.

“Claudia Sheinbaum, es una mujer preparada, con capacidad para gobernar. Es una mujer científica, de valores inamovibles, culta, trabajadora, preocupada y ocupada en el bienestar social, así como en la educación de las niñas y niños. Es una mujer capaz de ser líder de México y con un interés auténtico por mejorar al país”, destacó Gisselle Morán.

Destacó que su apoyo a la doctora obedece a que “más que por ser mujer, es por ser la persona más preparada y capaz para llevar el futuro del país a un desarrollo económico”.

En la reunión con 100 mujeres empresarias mexicanas, la fundadora de Real Estate resaltó que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México es una de las tres personas que le han dejado huella en su trayectoria de más de 30 años y en la que ha realizado más de 4 mil entrevistas.

“Quiero dar testimonio y decirles quién es Claudia Sheinbaum para mí. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de entrevistar a líderes, empresarios, presidentes, embajadores, pocas mujeres. Y dentro de todas estas entrevistas, yo les diría que hay tres personas que me han cautivado o que me han transformado y entre esas personas se encuentra la Dra. Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

Discurso de Giselle Morán. Gráfico: La Razón de México

leer más Sheinbaum llama al pueblo a defender la 4T

Durante el encuentro realizado en la Ciudad de México, resaltó que a Claudia Sheinbaum confiaría el futuro de sus hijos y del país. “El futuro de nuestro México está en manos de lo que nosotros elijamos y dentro de esto veo a una mujer que es científica con maestría y con doctorado y nuevamente es una persona que lee todos los días de su vida”, recalcó.

Concluyó que lo que más cautiva de Claudia Sheinbaum, es que se trata de una mujer con la apertura y disponibilidad de aprender, de construir, luchar y heredar un mundo mejor: “es una mujer que tiene todo y un ser humano que está completamente preparada para ser la siguiente presidenta de México”.

¿Quién es Gisselle Morán Jiménez?

La doctora Gisselle Gabriela Morán Jiménez es fundadora y directora general de Real Estate Media Group. Desde hace 30 años inició su carrera en los medios de comunicación y en el sector inmobiliario. El trabajo editorial que encabeza ha sido galardonado nacional e internacionalmente. En el 2005 recibió el premio Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) al Mérito Editorial.

En el 2018 en Londres, fue distinguida con el premio Quality Crown Award por su trayectoria de máxima calidad. Asimismo, cuenta con dos doctorados: Investidura Doctora Honoris Causa del Claustro Doctoral Honoris Causa A.C., y Doctora Honoris Causa por World Leaders Organization. Ha sido consejera y asesora en destacados Grupos, actual apóstol del Fondo de Inversión Alignmex Penny Pritzker y es vicepresidenta de la Fundación Quirico. Asimismo, es Consejera de Consejeros de la Firma Ernst and Young EY.

Síguenos en Google News.

AM