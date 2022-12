Gobernadores no han cumplido con aportaciones de becas para personas con discapacidad: AMLO.

Algunos gobernadores se comprometieron a aportar recursos para el programa de becas para personas con discapacidad que tengan entre 29 y 64 años, pero no han cumplido con la entrega de los mismos, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya hay 14 estados que aportaron su 50 por ciento y hay 14 estados en donde la pensión es universal, es para todos y que bien que me preguntas esto, porque hay quienes suscribieron el acuerdo y todavía no han hecho la aportación me refiero a algunos gobernadores”, señaló el mandatario, quien reconoció que el plazo para cumplir con este compromiso vence el 31 de diciembre.

Sin embargo, López Obrador se negó a revelar los nombres de los gobernadores incumplidos, ”eso no se dice porque todavía no se vence el plazo, pero no está de más el recordatorio, termina el 31 de diciembre”, sin embargo presentó una lista en la que aparecen con colores distintos algunas entidades Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas tienen un color oscuro, mientras que Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Puebla, Sonora y Tlaxcala muestran un color más brillante.

El programa original contemplaba atender a las y los niños con alguna discapacidad en todo el país, pero sólo cubría la beca hasta los 29 años, a partir de ahí quedaban desprotegidos hasta los 65 cuando pueden tramitar las becas de adulto mayor. Mediante este acuerdo con las entidades se requieren mil 500 millones por parte de los estados y una cifra similar por el gobierno federal para lograr la cobertura universal en ese rango de edad, explicó el mandatario.

Por su parte, la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el objetivo de la federación es que durante 2023 se logre la cobertura de todas las personas con algún tipo de discapacidad y para ello destinaron recursos que le fueron recortados al Instituto Nacional Electoral (INE).

En el presupuesto 2023, tuvimos un incremento de 4 mil 577 millones de pesos adicionales; nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, si todos los estados pusieran sus aportaciones el próximo año alcanzaríamos la universalidad de todo el país en materia de discapacidad, gracias a los recursos que nos colocó la Secretaría de Hacienda en el presupuesto que entiendo que son recursos que se retiraron entre otros al INE que vienen a la pensión de discapacidad y eso es profundamente humano que se pueda apoyar a las personas más vulnerables Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar

En tanto, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, anunció la apertura de dos nuevos Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) uno en la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa, que requerirá una inversión de 100 millones de pesos y el otro en Sinaloa, que requerirá una inversión de 144 millones de pesos.

