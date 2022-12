Relación con España sigue en pausa, advierte López Obrador

La relación con España se mantiene en pausa, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la reunión de relanzamiento de relaciones anunciada ayer por el canciller, Marcelo Ebrard.

“Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto, le envié una carta respetuosa al jefe del estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme; le mandé cartas al Papá Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no solo España, el Estado mexicano, perdón disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos y luego los de las empresas con la misma actitud de prepotencia, pues también, pues ya no es Calderón ya esto cambio y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español, esto es distinto también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos, suele pasar es mucho pueblo para tan pocos gobiernos”, advirtió el Presidente.

Se refirió a la demanda del ex Presidente Felipe Calderón para que se aplique el artículo 33 de la Constitución al ciudadano de origen español, Abraham Mendieta, por sus declaraciones en torno a la política interior del país. López Obrador dijo que ante esto podría proponer la eliminación de ese artículo.

“Ahora el expresidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven, Abraham Mendieta, Abraham tienes todo nuestro apoyo, si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en derogar en que quitemos lo del 33, que viene desde la constitución de 1857 porque ya cambiaron las cosas, este es un país completamente libre, ¿cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero, por considerarlo extranjero pernicioso?, es como ayer que decían Monreal voto en contra y hay que expulsarlo no, si no somos con todo respeto estalinistas para que las purgas, si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo”, manifestó el mandatario.