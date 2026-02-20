Sorteo Superior 2873: Resultados del 20 de febrero del 2026 de Lotería Nacional

Resultados del Sorteo Superior 2873 del 20 de febrero del 2026.

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional se realiza este viernes 20 de febrero del 2026 con más de 51 millones de pesos en premios para los billetes ganadores. Ve aquí los resultados de hoy.

Para esta edición 2873, el billete está dedicado al Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Si se adquieren los 20 cachitos de una serie ganadora del premio mayor del Sorteo Superior se pueden ganar hasta 8.5 millones de pesos y con un solo cachito de esta serie se recibiría un premio de 425 mil pesos.

El billete del Sorteo Superior 2873 está dedicado al Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Lista de ganadores del Sorteo Superior 2873

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Sorteo Superior 2873 de hoy viernes 20 de febrero del 2026. Sin embargo; aún se debe esperar la publicación de resultados, mismos que se darán a conocer después de las 20:00 horas.

Recuerda que los premios se juegan en dos series. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Superior?

En el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.

Se lleva a cabo en 2 series y ofrece más de 51 millones de pesos repartidos en 12,896 premios.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 700.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por Terminación que se entregan son 604.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Superior en el siguiente enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

