Gobierno abre frente con Eurocámara tras crítica a violencia contra periodistas

El Gobierno federal se confrontó ayer con el Parlamento Europeo, al acusar a sus integrantes de sumarse como “borregos” a la estrategia “golpista” de sus adversarios, luego de que los eurodiputados condenaron a las autoridades mexicanas por “denigrar e intimidar” a periodistas, por generar una “retórica de abuso y estigmatización” en su contra y por ser el lugar más “mortífero” para los comunicadores fuera de zonas de guerra.

En un comunicado emitido anoche dirigido a los eurodiputados, el Gobierno de México negó que el Estado viole los derechos humanos, “como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.

Sostuvo que “México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”.

Tras pedir un alto a la corrupción, mentiras e hipocresías, advirtió a los parlamentarios que “ustedes no son el gobierno mundial”, por lo que les pidió evolucionar y dejar atrás “su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones”.

El Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor

Parlamento, Europeo

La respuesta de autoridades mexicanas se dio horas después de que los eurodiputados aprobaron una resolución a través de la cual pidieron al Gobierno federal garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Reprocharon que, sólo este año, hayan sido asesinados siete comunicadores en México. Mediante el resolutivo, aprobado con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, los parlamentarios expresaron su preocupación por las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra reporteros, activistas y propietarios de medios de comunicación.

“El Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”, advirtió el texto.

“Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, respondió en su comunicación la autoridad mexicana.

Los eurodiputados consideraron que López Obrador denigra e intimida a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, durante sus conferencias diarias, en lo que señalaron como una “retórica populista”.

“Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos”, señaló.

La diferencia de estos casos con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que se mantuvo durante el periodo neoliberal

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Resaltaron, además, que la violencia contra comunicadores en México se ha deteriorado desde las elecciones de 2018. Aseguraron que desde esa fecha, al menos 47 periodistas han sido asesinados y prevalece 95 por ciento de impunidad en homicidios de reporteros: “México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.

La resolución agregó que existen “claros indicios” de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, aunque no ahonda en este punto.

De acuerdo con el resolutivo, los parlamentarios europeos advirtieron que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”.

Por ello, pidieron a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. Recordaron que, desde diciembre del 2018, al menos 68 activistas de derechos humanos han sido, de igual manera, asesinados en el país.

De acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México (2022/2580(RSP), los eurodiputados aprobaron también, entre otras cosas: Condenar las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, por lo que solicitan a las autoridades investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial, y por delitos contra la libertad de expresión.

AMLO señala de violencia a sexenios neoliberales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que sus adversarios aprovechan el caso de los asesinatos a periodistas para orquestar una campaña mediática orientada a debilitar su Gobierno.

Rechazó que existan crímenes de Estado contra los comunicadores, pues dijo que han sido víctimas de organizaciones criminales heredadas del periodo neoliberal, y negó que su administración esté fallando en brindarles protección.

En conferencia, al cuestionarlo sobre los siete casos que se han dado en el país, sostuvo que está trabajando para garantizar la paz y la seguridad a todos los mexicanos y a los periodistas.

“Se tienen que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto, pues la diferencia de estos casos con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que se mantuvo durante el periodo neoliberal”, dijo.

Destacó que “una diferencia fundamental, subrayo, es que los crímenes contra estos periodistas no son crímenes de Estado, porque tenemos todos los elementos; vamos a dar información de caso por caso, pero no sólo eso: a diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad”.

Al preguntarle si su Gobierno les ha fallado, respondió: “No. Tenemos una protección especial a periodistas, un plan, vamos a informar caso por caso; y sí, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país, no los periodistas que están al servicio de los potentados; ésos no tienen riesgos y, además, no deseamos que les pase nada, a nadie, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del Gobierno que represento y el fondo es que quienes desean robar y saquear a México ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitar, y esto no pasa sólo en México, sino en otros países”.

Enfatizó que lo que se está enfrentando es no sólo al crimen organizado, sino a una mafia de poder, por lo que aclaró: “No somos iguales que gobiernos anteriores.

En este sentido, reprochó que “no hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna) de Felipe Calderón tenía relaciones con el crimen organizado y está preso ahora en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar un país después de 36 años de promoción desde el Estado, de la violencia”, puntualizó.