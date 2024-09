Gobierno actuará en Sinaloa para evitar muertes por enfrentamientos de grupos criminales, señala AMLO

Tras responsabilizar de nuevo a Estados Unidos porque tomó una decisión incorrecta que generó la violencia en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal seguirá actuando con las fuerzas armadas en la entidad para evitar los enfrentamientos entre grupos criminales porque "nos duelen todas las pérdidas de vidas humanas".

Desde El Rosario, Sinaloa, ratificó su respaldo al gobernador Rubén Rocha, y confió en que pronto regrese la calma en la entidad, porque durante todo el Gobierno no hubo ningún problema y al final por una decisión que se fraguó en el extranjero (acuerdo de EU con Joaquín Guzmán López) se desató la violencia.

"Una decisión que no fue correcta y se fraguó en el extranjero, por eso no aceptamos el injerencismo, no somos colonia, somos un país independiente y soberano", dejó en claro durante su mensaje en la inauguración de la zona de riego de la presa "Santa María".

Gracias al cariño del presidente @lopezobrador_ a las y los productores de Sinaloa, y su compromiso con el campo sinaloense, sumaremos 24 mil hectáreas de riego, con el nuevo distrito de la presa Santa María. pic.twitter.com/65Gf5oDOWK — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 27, 2024

Acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el mandatario resaltó que en toda su administración se proclamó el humanismo mexicano, por ello, en los actos de violencia en Sinaloa por la disputa entre los grupos criminales de "Los Chapitos" y "Los Mayitos" no se puede permitir que haya muertos.

"No es decir: es entre ellos, hay muertos, no. Nos duelen todas las pérdidas de vidas humanas. Vamos a seguir actuando con las fuerzas armadas en Sinaloa para evitar los choques, los enfrentamientos, y que todos queremos vivir en paz", aseguró.

Agregó que "no nos importa mucho el que dirán en Sinaloa, aquí ya se dijo, el pueblo de Sinaloa es trabajador, merece respeto, y por eso estamos aquí porque los de la embajada de Estados Unidos sacaron una notificación, no vayan a Sinaloa, no vayan a Culiacán . Aquí estamos nosotros, cómo no vamos a estar aquí".

Recordó que ahora que se aprobó la reforma para la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés planteó que se tipifique el "narcoterrorismo" como delito grave.

"Ahora que se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, un dirigente se paró a decir que los delincuentes fuesen catalogados como terroristas para contar con el apoyo de gobiernos extranjeros, se nos metan aquí con sus elementos.

"Se les mandó al carajo porque nosotros vamos a resolver aquí nuestros problemas, no queremos que vengan de fuera porque a cualquiera lo pueden catalogar de terrorista y se meten con sus ejércitos. México es un país independente, libre y soberano", remató.

FBPT