Gobierno de AMLO duplicó homicidios dolosos, señalan PAN y PRD

Con más de 109 mil homicidios dolosos en lo va del sexenio en el país, el PAN y el PRD en el Senado afirmaron que la actual administración federal duplicó los registros de crímenes de los gobiernos pasados y confirmó que su estrategia de “abrazos, no balazos” fracasó.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, sostuvo que la administración de Andrés Manuel López Obrador suma más del doble de los homicidios registrados durante el sexenio de Felipe Calderón.

Comparando las del presidente Calderón con las del presidente López Obrador, ahora, en este momento hay más del doble, en un mismo periodo, digamos en los primeros tres años. Es evidente que este gobierno está secuestrado por la delincuencia. Es evidente que se han cruzado de brazos ante esta realidad. Es evidente que hay pactos de impunidad municipales y estatales Kenia López

Lamentó las masacres registradas en estados como Veracruz y Zacatecas, donde los gobiernos estatales no han respondido a las demandas de seguridad y justicia.

Cuestionó en el caso particular del gobernador zacatecano, David Monreal, que deje el trabajo a Dios, cuando los ciudadanos pagan sus impuestos para que las autoridades cumplan con su trabajo.

“Sin duda, para quienes somos creyentes, dicen que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Para eso se pagan impuestos, no solamente para rezar, sino para que haya una autoridad eficiente, no corrupta, y una autoridad que dé resultados a la gente. Lastimosamente en este gobierno pareciera que no hay ni resultados, ni inteligencia, lo que sí hay es mucho populismo y mucha palabrería barata”, enfatizó.

López Rabadán remarcó que “abrazos, no balazos no es una estrategia, es una vergüenza y es una frase simplona del gobierno federal”.

En el mismo sentido se expresó el senador Juan Manuel Fócil, del PRD, quien señaló que en lugar de que se atenúe la inseguridad y se le dé tranquilidad a la población, las cosas están empeorando.

Este incremento de personas muertas y que lo único que se justifica es que se dedican a la delincuencia organizada, bueno, ese no es ningún pretexto, nos ofrecieron que con abrazos y no balazos iba a bajar la inseguridad y no está funcionando absolutamente esa estrategia, porque lo que está muriendo es pura chamacada, jóvenes, que van al crimen organizado porque no hay empleo y los programas sociales no están funcionando y son contratados por la delincuencia y son los que están muriendo Juan Manuel

