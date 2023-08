¡Asunto aclarado! Gobierno desistió de compra de Banamex por cuestiones de tiempo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno mexicano ya no comprará Banamex a Citigroup por cuestiones de tiempo, ya que el proceso de adquisición llevaría más de un año.

“Al principio sí teníamos nosotros interés en hacerlo porque considerábamos que era importante tener un banco del gobierno, un banco para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el pago de comisiones.

“Sin embargo, pasó el tiempo, como se puso en venta y había como cinco o seis interesados en adquirir Banamex dijimos no, y ya con poco tiempo ya era más difícil porque la compra se lleva pues un año”, explicó.

#ConferenciaPresidente | Jueves 3 de agosto de 2023 https://t.co/6XjBq43bFQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 3, 2023

No se puede adquirir la institución bancaria y dejándola funcionando

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO opinó que no se puede adquirir la institución bancaria y no dejarla funcionando al final de su sexenio que concluye en septiembre del próximo año.

Añadió que la compra también ayudaba porque así el “patrimonio cultural de Banamex” se quedaría en el país. No obstante, reiteró que ya no podían continuar con la compra por el tiempo.

Sin embargo, López Obrador destacó que la próxima administración aún podría buscar adquirir el banco y aseguró que sería buen negocio.

“Ya no podemos, hablando con sinceridad y responsabilidad, ya no podemos por el tiempo. Sin embargo, un nuevo gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio”, asentó AMLO.

Cabe señalar que Citigroup a finales de mayo descartó la venta de Banamex, que estaba en negociaciones con el conglomerado Grupo México de Germán Larrea.

