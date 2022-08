Gobierno federal comienza carpetazo en caso Ayotzinapa: Oposición

Partidos de oposición aseguraron que el Gobierno federal está dando “carpetazo” al caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues al decir que no hay señales de vida se lava las manos de la responsabilidad a la que se comprometió.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano comentó que las autoridades se tardaron cuatro años en dar a conocer parte de lo que pasó, sin embargo, consideró que es importante considerar a los padres que son los principales afectados.

“Por supuesto que quieren dar carpetazo, pues se tardaron cuatro años desde que llegaron, para salir con esto que ya muchos habían advertido. Ahora se incluye la evidencia de un soldado que hacía labores de inteligencia, pero surgen varias preguntas, ya que es importante ver la declaración de los padres que debe estar muy enojados”, aseveró.

El perredista dijo que las autoridades dicen que es un crimen de Estado cuando solo hubo la participación de un soldado y no de la institución, pero aclaró que se debe seguir analizando ya que hay muchas cuestiones en la desaparición de los jóvenes. “Si dice Encinas que no hay evidencia de que estén vivos, se debe decir donde quedaron; si fueron quemados o qué pasó con ellos, pues solo se quieren lavar las manos, pero esto no quita la responsabilidad a los ejecutores”, expresó.

Por separado, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza dijo que el informe es una decepción, ya que da poca información nueva, pues ya se sabía que era un crimen de Estado, que había participación de las fuerzas de seguridad, un miliar infiltrado, pero se dan pocos elementos nuevos.

“Resulta muy preocupante porque nos dicen que es un crimen de estado, pero no hay responsables lo que puede ser un nuevo pacto de impunidad, pareciera que ese es el mensaje”, dijo en un videomensaje.

El legislador comentó que se debe hacer la búsqueda en vida, aunque aclaró que parece el inicio de un carpetazo en la investigación, lo que es muy preocupante. “Este Gobierno sigue en deuda y la verdad y justicia no ha llegado al caso Ayotzinapa”, destacó

