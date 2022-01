Gobierno federal maneja doble discurso en abasto de medicamentos: diputados

Diputados y padres de menores con cáncer aseguraron que a dos años de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no es posible que no tengan reglas de adquisición y distribución de medicamentos, ya que desde el Ejecutivo se maneja un doble discurso de abasto de insumos cuando en realidad es un desastre .

La Razón publicó en su edición de este miércoles que el Insabi sigue sin definir planes de compra de medicamentos a dos años de su inicio formal, a pesar de la polémica que persiste por el desabasto de insumos.

Luego de una auditoría de desempeño practicada por el propio Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se llevó a cabo a mediados del año pasado y supervisada tres meses después, se advirtió que esa falla podría provocar el desabasto de medicamentos, material de curación, equipo médico e insumo en los hospitales y centros de salud.

En entrevista con La Razón, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Marcelino Castañeda Navarrete, aseveró que la falta de transparencia y reglas en el Insabi, se debe a la corrupción que existe al interior ya que no contar con normas para abastecer de insumos los hospitales, solo beneficia la política de la Cuarta Transformación.

El diputado del PRD señaló que el país atraviesa por una simulación y doble discurso por parte del Ejecutivo, porque por una parte asegura que van a llenar los almacenes de medicamentos y por otra parte no se realiza.

Por su parte, Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer dijo a este diario, que el Insabi es un desastre al interior , ya que no tiene reglas de operación y siguen operando sin saber hacia a dónde van.

La verdad es que no hay reglas de operación del Insabi y no solo de adquisición, yo siempre he dicho que al interior la dependencia es un desastre. Nosotros insistimos en que no desaparecieran el Seguro Popular, a menos que tuvieran claro lo que iban a hacer, pero vemos que a dos años no han hecho nada