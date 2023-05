Gobierno federal niega que haya bloqueos en Tamaulipas; sí hay un operativo, reconoce Sedena

El Gobierno federal rechaza que haya bloqueos o enfrentamientos en Tamaulipas, como se ha difundido, según lo aseguró el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario se refirió a los reportes de medios sobre bloqueos en Tamaulipas, y dijo que “no hay ningún bloqueo; si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Hubo una persona que fue atacada a las 7:00 de la mañana en la salida de Reynosa a Río Bravo. No hay agresiones en contra de las autoridades”.

"Este tema ha sido visto por la mesa de seguridad, el gobernador del estado ha estado en coordinación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también con el gabinete de seguridad lo hemos tratado”, dijo el secretario de la Defensa Nacional.

Señaló que sí se puso en marcha una operación en la que participan los elementos de la Zona Militar a la que pertenece Tamaulipas, así como seguridad pública del estado y Federal.

“Hoy inició una operación. Son 17 bases de operaciones del ejército, 550 elementos. También, de la Guardia Nacional, 60 elementos; fuerzas especiales del ejército, 100. Son 710 en total. Ahí está parte de la fuerza de tarea que pertenece a esta región militar, Tamaulipas. Están en apoyo dos helicópteros UH60 artillados para el apoyo de personal en tierra, y el área en donde van a estar trabajando es: Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Soto la Marina, Jiménez”, detalló el secretario.

“Pero, repito: no hay bloqueos, no hay agresiones. Sí tenemos la operación, resultado de lo que hubo el domingo y en acuerdo dentro de la mesa de seguridad del estado y Seguridad y Protección Ciudadana y el gabinete de seguridad”, reconoció Luis Cresencio Sandoval.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no hay un incremento en la violencia y lo atribuyó a un ataque político en contra del gobernador de la entidad, Américo Villarreal.

“Desde antier está lo de Tamaulipas, pero ya lleva unos 15 días que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca prevalecía la paz. […] Bueno, ¿qué es lo que estoy percibiendo? Que hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal ; no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero no ven como está”, acusó el mandatario federal.

