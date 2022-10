Gobierno federal pide a Sedena hacer públicos contratos de sistemas de espías

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que haga públicos los contratos para la adquisición de sistemas de espionaje, como se dio a conocer en los documentos que hackeo el grupo Guacamaya.

"Y desde luego que entreguen todo, nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios, imaginen la fiesta que harían todos los voceros del conservadurismo si encontrarán una prueba de que el Presidente está dando instrucciones para que se persiga a alguien o se censure a alguien o que se le ayude a alguien no, ni torturas ni represión ni persecución o violaciones a los derechos de nadie"